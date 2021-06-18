Китай опять выплавил рекордное количество стали Как сообщает агентство Reuters, производство нерафинированной стали в Китае в мае стало рекордным за месяц, увеличившись на 1,6% по сравнению с апрелем благодаря устойчивому спросу в сегменте переработки и рентабельности.



Согласно данным Национального бюро статистики (NBS) в среду 16 июня, крупнейший производитель стали в мире произвел 99,45 млн. тонн нерафинированной стали. Это на 6,6% больше, чем в мае 2020 года.



Но среднесуточное производство стали упало на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем до 3,21 млн тонн, по расчетам Reuters, основанным на данных NBS.

Цены на сталь выросли до рекордно высокого уровня в середине мая, чему способствовал устойчивый спрос внутри страны и за рубежом, а также спекулятивные покупки по мере роста цен.



В конце мая Китай заявил, что усилит контроль над ценами, чтобы устранить аномальные колебания цен, которые привели к падению рентабельности комбинатов, поскольку цены на сталь падали быстрее, чем цены на сырье.



Тем не менее, Тан Чуаньлинь, аналитик CITIC Securities, сказал, что общая прибыль комбинатов в мае все еще была хорошей.



"Это не приведет к большим изменениям в производстве комбинатов, если они не будут нести убытки дольше месяца", - сказал Тан до публикации данных.



По данным статистического бюро, за первые пять месяцев года Китай произвел 473,1 млн тонн нерафинированной стали, что на 13,9% больше, чем за тот же период годом ранее.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



