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Китай опять выплавил рекордное количество стали

18.06.21 10:53 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Reuters, производство нерафинированной стали в Китае в мае стало рекордным за месяц, увеличившись на 1,6% по сравнению с апрелем благодаря устойчивому спросу в сегменте переработки и рентабельности.

Согласно данным Национального бюро статистики (NBS) в среду 16 июня, крупнейший производитель стали в мире произвел 99,45 млн. тонн нерафинированной стали. Это на 6,6% больше, чем в мае 2020 года.

Но среднесуточное производство стали упало на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем до 3,21 млн тонн, по расчетам Reuters, основанным на данных NBS.
Цены на сталь выросли до рекордно высокого уровня в середине мая, чему способствовал устойчивый спрос внутри страны и за рубежом, а также спекулятивные покупки по мере роста цен.

В конце мая Китай заявил, что усилит контроль над ценами, чтобы устранить аномальные колебания цен, которые привели к падению рентабельности комбинатов, поскольку цены на сталь падали быстрее, чем цены на сырье.

Тем не менее, Тан Чуаньлинь, аналитик CITIC Securities, сказал, что общая прибыль комбинатов в мае все еще была хорошей.

"Это не приведет к большим изменениям в производстве комбинатов, если они не будут нести убытки дольше месяца", - сказал Тан до публикации данных.

По данным статистического бюро, за первые пять месяцев года Китай произвел 473,1 млн тонн нерафинированной стали, что на 13,9% больше, чем за тот же период годом ранее.

МинПром

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