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В ближайшие годы Укравтодор намерен построить 1,4 тыс км цементобетонных дорог

17.06.21 17:20
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Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") до 2025 года планирует построить в Украине 1,4 тыс. км цементобетонных дорог, при этом южный регион будет целевым, сообщил директор департамента развития дорог "Укравтодора" Андрей Ивко.

"В настоящее время у нас около 1% дорог госзначения в цементобетоне, но одна из задач "Укравтодора" - увеличить этот процент до 3%. Это будут южные направления, регионы - Одесса, Херсон, Николаев. Также это будут дороги в порты, дороги возле карьеров, элеваторов и т.п., потому что там больше транспорта, который перегружает наши дороги", - сказал он в ходе форума "Инфраструктура юга Украины" в четверг.

По его словам, в перспективе сделать цементобетонными дороги Харьков - Перещепино, Благовещенское - Николаев, Одесса - Новый Буг, Борисполь - Мариуполь.

Ивок отметил, что уже строятся или проектируются такие дороги, как Днепр-Решетиловка, Александровка - Николаев (сделаны работы на 8 км), обход Житомира, Одесса - Южный, Одесса - Новоазовск.

"Касательно М-28 Одесса - Южный с Одесским морским портом. Уже подписано контракт, это дорога - 5,3 км (…) На данный момент у нас уже стадия "В" - работы начали выполняться. Этот проект масштабный, в 2022 году мы его завершим", - добавил Ивко.

МинПром

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