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Минстратегпром поддерживает закон о локализации – Уруский

17.06.21 17:04
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Министерство стратегических отраслей промышленности выступает за скорейшее принятие во втором чтении законопроекта №3739, предусматривающего обязательное производство в Украине части комплектующих для зарубежной машиностроительной продукции, закупаемой за государственные деньги. Об этом в четверг, 17 июня, заявил глава Минстратегпрома Олег Уруский, выступая на форуме инновационных производств в Белой Церкви.

"Мы поддерживаем законопроект 3739 про локализацию производства, который сейчас находится в Верховной Раде перед вторым чтением", - сказал он.

По словам министра, при этом необходимо внести в законопроект косметические правки для его приведения в соответствие с требованиями ЕС.

"Потому что когда наши (европейские) партнеры говорят, что нам не надо принимать соответствующий закон – они немного лукавят. На самом деле у них в каждой стране свой внутренний рынок серьезно защищен (от участия в тендерах зарубежных производителей). И если они говорят не про локализацию, а про местную составляющую – давайте назовем это местной составляющей (в законопроекте) ", - предложил он.

Правительство должно более жестко защищать внутренний рынок, заявил глава Минстратегпрома. "Если мы не будем принимать меры к защите собственного рынка, то мы эту проблему (развития промышленности и ухода от сырьевой ориентации экономики) никогда не решим", - пояснил он.

Уруский также отметил необходимость предоставления заказчиками преимуществ для местных производителей – при составлении условий тендерных закупок. В качестве примера он привел закупку подвижного состава для городского электротранспорта.

"Если мэр города, местная власть, объявляет тендер на закупку трамваев – пропишите там условия, чтобы прерогативу имели наши производители. Этим мы поддержим своего производителя, работодателя, это создаст рабочие места и стимулы для производства. Условия (тендера) пишут не европейцы и не китайцы", - заявил министр.

По его словам, сейчас Минстратегпром работает с рядом ведомств, включая Мининфраструктуры, над решением этого вопроса.

Напомним, 21 июля 2020 г. ВР приняла в первом чтении законопроект №3739 о локализации промышленного производства при закупках зарубежного оборудования для госкомпаний и госучреждений.

По мнению представителей промышленных предприятий, окончательное принятие документа относительно обязательного производства в Украине части закупаемой за рубежом машиностроительной продукции даст импульс привлечению масштабных инвестиций в национальную экономику.

МинПром

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