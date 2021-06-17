В НБУ считают, что цены перестанут расти осенью

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции осенью.
Инфляция в мае ускорилась и была выше прогноза Национального банка, но регулятор ожидает замедления роста цен осенью, сообщает пресс-служба НБУ.
"В течение ближайших месяцев инфляционное давление будет оставаться значительным, учитывая преимущественно временные факторы, в частности факторы предложения и низкую базу сравнения прошлого года. Однако инфляция начнет замедляться уже в четвертом квартале 2021 года и вернется к цели 5% в первом полугодии 2022 года", - сказано в сообщении.
По прогнозам НБУ, стабилизации будут способствовать нормализация цен на мировых рынках, а также поступления на рынки нового урожая.