В НБУ считают, что цены перестанут расти осенью Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции осенью.



Инфляция в мае ускорилась и была выше прогноза Национального банка, но регулятор ожидает замедления роста цен осенью, сообщает пресс-служба НБУ.



"В течение ближайших месяцев инфляционное давление будет оставаться значительным, учитывая преимущественно временные факторы, в частности факторы предложения и низкую базу сравнения прошлого года. Однако инфляция начнет замедляться уже в четвертом квартале 2021 года и вернется к цели 5% в первом полугодии 2022 года", - сказано в сообщении.



По прогнозам НБУ, стабилизации будут способствовать нормализация цен на мировых рынках, а также поступления на рынки нового урожая.



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