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ЮГОК намерен в 2021 году инвестировать в развитие предприятия 5 млрд грн

17.06.21 17:17 , ГМК Центр
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Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) намерен в 2021 году инвестировать в развитие предприятия 5 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба комбината.

Основной объем капинвестиций направят на увеличение производственной мощности комбината, повышение качества продукции, а также обновление парка техники.

На модернизацию передела обогащения ЮГОК планирует направить 3 млрд грн. Предприятие отремонтирует четыре технологические секции на рудообогатительных фабриках №1 и №2. После капремонта выпуск концентрата вырастет на 1 млн т в год – до 14 млн т в год.

До конца года комбинат планирует ввести в эксплуатацию второй 140-тонный самосвал БелАЗ. Также в планах приобрести два буровых станка Atlas Copco, бульдозер Caterpillar и 30 вагонов-самосвалов.

Помимо покупки новой техники, ЮГОК отремонтирует три экскаватора и два локомотива. Также будет выполнен ремонт 12 км железнодорожных путей.

Южный ГОК готовится к выходу на рынок DR-окатышей. Продукцию используют в выплавке стали, минуя доменный передел. DR-окатыши пользуются спросом у сталелитейных предприятий мира.

"Инвестиционная программа на 2021 год – мощный задел на развитие комбината в течение следующего десятилетия. Запланированы капиталовложения позволят предприятию подготовиться к выпуску новой, высокомаржинальной продукции, а также сильнее закрепиться на существующих рынках сбыта и находить новые", – отметил Константин Федин, гендиректор ЮГОКа.

Южный горно-обогатительный комбинат – один из основных производителей железорудного сырья в Украине. Он специализируется на добыче и обогащении бедных железистых кварцитов для получения железорудного концентрата (67,7% железа) и доменного агломерата (58,18% железа).

Производственные мощности комбината: 29 млн т сырой руды, 11 млн т концентрата и 2 млн т агломерата в год.

ЮГОК принадлежит группе "Метинвест" и компании Lanebrook Ltd.

МинПром

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