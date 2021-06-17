ArcelorMittal закроет сталелитейный завод в Бирмингеме из-за падения спроса ArcelorMittal планирует закрыть свой сталелитейный завод Tailored Blanks в Бирмингеме, Англия, сообщили агентству Argus в компании.



"Ввиду значительного сокращения спроса на автомобили в ЕС и слабого долгосрочного прогноза восстановления спроса, а также более низкого уровня производства автомобилей в Великобритании, стратегический анализ бизнеса пришел к выводу, что ArcelorMittal Tailored Blanks в Бирмингеме не является устойчивым в течение длительного срока прогнозирования", - говорится в сообщении.



ArcelorMittal Tailored Blanks поставляет сварные и несварные заготовки для автомобильной промышленности и имеет отделения в Бельгии, Франции, Германии, Словакии, Испании и Великобритании.



По словам поставщиков стали, заготовки, изготовленные по индивидуальному заказу, стали менее популярным решением в автомобильной промышленности, чем когда-то. Чаще используется обработка горячим формованием, которая позволяет получить более эстетичную отделку, чем индивидуальные заготовки, что позволяет использовать один лист без сварного соединения, где соединяются разные размеры.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



