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ArcelorMittal закроет сталелитейный завод в Бирмингеме из-за падения спроса

17.06.21 15:54 , Steelland
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ArcelorMittal планирует закрыть свой сталелитейный завод Tailored Blanks в Бирмингеме, Англия, сообщили агентству Argus в компании.

"Ввиду значительного сокращения спроса на автомобили в ЕС и слабого долгосрочного прогноза восстановления спроса, а также более низкого уровня производства автомобилей в Великобритании, стратегический анализ бизнеса пришел к выводу, что ArcelorMittal Tailored Blanks в Бирмингеме не является устойчивым в течение длительного срока прогнозирования", - говорится в сообщении.

ArcelorMittal Tailored Blanks поставляет сварные и несварные заготовки для автомобильной промышленности и имеет отделения в Бельгии, Франции, Германии, Словакии, Испании и Великобритании.

По словам поставщиков стали, заготовки, изготовленные по индивидуальному заказу, стали менее популярным решением в автомобильной промышленности, чем когда-то. Чаще используется обработка горячим формованием, которая позволяет получить более эстетичную отделку, чем индивидуальные заготовки, что позволяет использовать один лист без сварного соединения, где соединяются разные размеры.

МинПром

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