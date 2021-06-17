ArcelorMittal закроет сталелитейный завод в Бирмингеме из-за падения спроса

ArcelorMittal планирует закрыть свой сталелитейный завод Tailored Blanks в Бирмингеме, Англия, сообщили агентству Argus в компании.
"Ввиду значительного сокращения спроса на автомобили в ЕС и слабого долгосрочного прогноза восстановления спроса, а также более низкого уровня производства автомобилей в Великобритании, стратегический анализ бизнеса пришел к выводу, что ArcelorMittal Tailored Blanks в Бирмингеме не является устойчивым в течение длительного срока прогнозирования", - говорится в сообщении.
ArcelorMittal Tailored Blanks поставляет сварные и несварные заготовки для автомобильной промышленности и имеет отделения в Бельгии, Франции, Германии, Словакии, Испании и Великобритании.
По словам поставщиков стали, заготовки, изготовленные по индивидуальному заказу, стали менее популярным решением в автомобильной промышленности, чем когда-то. Чаще используется обработка горячим формованием, которая позволяет получить более эстетичную отделку, чем индивидуальные заготовки, что позволяет использовать один лист без сварного соединения, где соединяются разные размеры.