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Экономический кризис в Украине закончился – НБУ

17.06.21 15:36 , РБК Украина
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Национальный банк Украины сворачивает антикризисные меры поддержки банков из-за того, что кризис закончился. Это логичный шаг.

Об этом сказал заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Кризис закончился. Экономика в этом году вырастет, уже растет, как мы видим во втором квартале на фоне низкой базы прошлого года", - сказал он.

Как отметил Д.Сологуб, НБУ ожидает, что ситуация с ликвидностью в банковской системе будет нормальной. "И сворачивание антикризисных мер никаких проблем не несет. Потому что это именно антикризисные меры", - сказал он.

Поэтому логично, что НБУ сворачивает антикризисные меры, добавил Д.Сологуб.

Напомним, Национальный банк Украины начинает постепенно сворачивать экстренные меры по поддержке банков, введенные в ответ на коронакризис.

Так, с 1 июля 2021 года предельные сроки кредитов долгосрочного рефинансирования сократятся с 5 до 3 лет. Также будут ограничены объемы аукционов: с июля - до 5 млрд грн, с августа - до 4 млрд грн, с сентября - до 3 млрд грн. Вместе с тем периодичность аукционов своп процентной ставки с 1 июля уменьшится с двух до одного раза в месяц, а предельная срочность - с 5 до 3 лет.

Кроме того, НБУ изменит операционный дизайн монетарной политики. Так, с 1 июля срочность депозитных сертификатов вернется к докризисному показателю - с 7 до 14 дней. Это даст стимулы для развития межбанковского кредитного рынка.

МинПром

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