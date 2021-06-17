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Немецкая Saarstahl хочет купить два сталелитейных завода Liberty Steel во Франции

17.06.21 15:17 , Металлургпром
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Немецкая сталелитейная компания Saarstahl сообщила в среду, что подтвердила свою заявку на приобретение двух сталелитейных заводов во Франции, принадлежащих Liberty Steel британского бизнесмена Санджива Гупты.

"Эта заявка поддерживает промышленный проект, направленный на будущее двух заводов, а также на устойчивое развитие промышленной деятельности в Северном и Мозельском регионах", - заявили в компании.

"Наш проект направлен на интеграцию нового рынка рельсов в коммерческую и промышленную стратегию Saarstahl, на диверсификацию нашего портфеля (блюмы и рельсы электродуговых печей) и на доступ к новой производственной технологии (электродуговая печь). Этот проект полностью соответствует стратегии нашей Saarland Group, как с точки зрения повышения конкурентоспособности, так и структурной трансформации", - сказал д-р Карл-Ульрих Кёлер, председатель правления Saarstahl.

Интерес к участкам Асковал и Хайанге возник в связи с реструктуризацией Liberty Steel и поиском финансирования после краха своего основного кредитора.

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