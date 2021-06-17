В январе-мае Интерпайп Сталь увеличила выплавку на 10,6% Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" в январе-мае 2021 года увеличил выплавку стали на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 368,2 тыс. тонн, сообщили в компании.



В мае выплавлено 86 тыс. тонн стали, тогда как в предыдущем месяце – 90 тыс. тонн.



Напомним, в 2020 году компания снизила выплавку стали на 11,2% по сравнению с 2019 годом – до 758,7 тыс. тонн.



"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.



МинПром



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