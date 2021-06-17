Украина экспортировала энергии в 13 раз больше, чем импортировала Суммарный объем экспорта электроэнергии из Украины в мае 2021 года составил 460 млн кВт-ч, что в 13,2 раза больше общего объема импорта (34,9 млн кВт-ч).



Как сообщает оператор энергосистемы Украины НЭК "Укрэнерго", по сравнению с апрелем 2021 года экспорт электроэнергии в мае увеличился на 21%, тогда как импорт наоборот – уменьшился на 12,9%.



При этом объем импорта из всех стран в мае составил 0,3% от общего электропотребления (брутто). При этом из всего импорта на торговую зону "остров Бурштынской ТЭС" пришлось 66%, на ОЭС Украины – 34%.



По сравнению с предыдущим месяцем, объемы импорта в "остров Бурштынской ТЭС" уменьшились на 27,1% – с 31,5 млн до 23 млн кВт-ч. В том числе импорт из Венгрии снизился в 2,5 раза – до 5,1 млн кВт-ч, а с Румынии – в 2,2 раза, до 2,1 млн кВт-ч, а из Словакии – увеличился на 11,1%, до 15,8 млн кВт- ч.



Импорт электроэнергии в ОЭС Украины по сравнению с апрелем увеличился на 40% – с 8,5 млн до 11,9 млн кВт-ч. В частности, из Беларуси – на 35,3%, до 11 млн кВт-ч, а из России – в 2,5 раза, до 0,9 млн кВтч. При этом с 27 мая импорт из РФ и Беларуси был прекращен по решению НКРКЭУ.



Экспорт электроэнергии в мае 2021 года увеличился практически по всем направлениям, только в Румынию произошло уменьшение по сравнению с предыдущим месяцем.



При этом 70% всего экспорта пришлось на "остров Бурштынской ТЭС". По сравнению с апрелем экспорт электроэнергии из этой зоны вырос на 18% – с 274,7 млн до 323,4 млн кВт-ч.



В частности, в Словакию экспорт вырос в 2,8 раза – до 71,3 млн кВт-ч, а в Венгрию – на 14,9%, до 204,5 млн кВт-ч, тогда как в Румынию наоборот уменьшился на 33% – до 47,6 млн кВт-ч.



Экспорт в ОЭС Украины по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 30% – со 105,2 млн до 136,6 млн кВт-ч. В частности, экспорт в Польшу вырос на 31,2% – до 110,6 млн кВт-ч и Молдову – на 24,4%, до 26 млн кВт-ч.



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