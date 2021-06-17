Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина экспортировала энергии в 13 раз больше, чем импортировала

17.06.21 14:52 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Суммарный объем экспорта электроэнергии из Украины в мае 2021 года составил 460 млн кВт-ч, что в 13,2 раза больше общего объема импорта (34,9 млн кВт-ч).

Как сообщает оператор энергосистемы Украины НЭК "Укрэнерго", по сравнению с апрелем 2021 года экспорт электроэнергии в мае увеличился на 21%, тогда как импорт наоборот – уменьшился на 12,9%.

При этом объем импорта из всех стран в мае составил 0,3% от общего электропотребления (брутто). При этом из всего импорта на торговую зону "остров Бурштынской ТЭС" пришлось 66%, на ОЭС Украины – 34%.

По сравнению с предыдущим месяцем, объемы импорта в "остров Бурштынской ТЭС" уменьшились на 27,1% – с 31,5 млн до 23 млн кВт-ч. В том числе импорт из Венгрии снизился в 2,5 раза – до 5,1 млн кВт-ч, а с Румынии – в 2,2 раза, до 2,1 млн кВт-ч, а из Словакии – увеличился на 11,1%, до 15,8 млн кВт- ч.

Импорт электроэнергии в ОЭС Украины по сравнению с апрелем увеличился на 40% – с 8,5 млн до 11,9 млн кВт-ч. В частности, из Беларуси – на 35,3%, до 11 млн кВт-ч, а из России – в 2,5 раза, до 0,9 млн кВтч. При этом с 27 мая импорт из РФ и Беларуси был прекращен по решению НКРКЭУ.

Экспорт электроэнергии в мае 2021 года увеличился практически по всем направлениям, только в Румынию произошло уменьшение по сравнению с предыдущим месяцем.

При этом 70% всего экспорта пришлось на "остров Бурштынской ТЭС". По сравнению с апрелем экспорт электроэнергии из этой зоны вырос на 18% – с 274,7 млн до 323,4 млн кВт-ч.

В частности, в Словакию экспорт вырос в 2,8 раза – до 71,3 млн кВт-ч, а в Венгрию – на 14,9%, до 204,5 млн кВт-ч, тогда как в Румынию наоборот уменьшился на 33% – до 47,6 млн кВт-ч.

Экспорт в ОЭС Украины по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 30% – со 105,2 млн до 136,6 млн кВт-ч. В частности, экспорт в Польшу вырос на 31,2% – до 110,6 млн кВт-ч и Молдову – на 24,4%, до 26 млн кВт-ч.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:18
Япония пожаловалась в ВТО на китайские пошлины на экспорт продукции из нержавейки
15:54
ArcelorMittal закроет сталелитейный завод в Бирмингеме из-за падения спроса
15:36
Экономический кризис в Украине закончился – НБУ
15:17
Немецкая Saarstahl хочет купить два сталелитейных завода Liberty Steel во Франции
14:44
В январе-мае Интерпайп Сталь увеличила выплавку на 10,6%
14:34
Окончание торговой войны между США и ЕС выгодно Украине – Магера
14:28
Нацбанк отказался от повышения учетной ставки
13:58
Метинвест объявил тендер по выкупу до 150 млн долл еврооблигаций
13:34
Украинская металлургия потеряет рынок ЕС в случае промедления с декарбонизацией – Морозов
13:29
Металлурги Украины почти исчерпали квоту на поставку толстолистового проката в ЕС
13:17
Государство должно стимулировать развитие перерабатывающей промышленности – Морозов
13:14
Украина сократила экспорт железорудного сырья на 1,8%
13:05
Решения G7 ставят перед Украиной новые климатические задачи – Шпенов
12:55
НКРЭКУ не хочет останавливать манипуляции на рынке электрической энергии
12:44
Изменения в Налоговый кодекс могут притормозить рост экономики – мнение
12:37
Госгеонедр открыла доступ к данным о нефтегазовых скважинах и месторождениях
12:15
Свыше 60% угля Украина закупает в России
11:56
Электротяжмаш будет поставлять Энергоатому гидрогенераторы
11:50
С начала года емкость украинского рынка металлопроката выросла на 9%
11:40
Украинские металлурги увеличили экспорт стали
16.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!