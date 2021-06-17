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Нацбанк отказался от повышения учетной ставки

17.06.21 14:28
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Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в то же время регулятор начнет сворачивать антикризисные монетарные инструменты, в частности долгосрочного рефинансирования и процентного свопа, с целью усилить эффект предыдущих повышений учетной ставки.

Нацбанк констатирует, что инфляция в мае превысила прогноз под влиянием преимущественно краткосрочных факторов.

"В мае рост потребительских цен составил 9,5% в годовом измерении. Ускорение ценовой динамики связано прежде всего с тенденциями на мировых товарных рынках, в частности с подорожанием природного газа и подсолнечного масла… Однако признаков усиления фундаментального инфляционного давления выше прогноза сейчас не наблюдается", – отмечается в сообщении.

Национальный банк ожидает, что инфляция начнет замедляться уже в четвертом квартале 2021 года и вернется к цели 5% в первом полугодии 2022 года.

"Национальный банк Украины в дальнейшем готов повышать учетную ставку, если существеннее усиление фундаментального инфляционного давления и ухудшения ожиданий представлять угрозу для достижения инфляционной цели 5% в 2022 году", – подчеркивают в НБУ.

Как сообщалось, правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 6,5% до 7,5% годовых с 16 апреля. Прогноз Нацбанка предусматривает сохранение учетной ставки на этом уровне до конца года, но в случае ухудшения инфляционных ожиданий она может быть повышена.

МинПром

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