Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Метинвест объявил тендер по выкупу до 150 млн долл еврооблигаций

17.06.21 13:58 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Горно-металлургическая группа "Метинвест" объявила о проведении тендера по выкупу до $150 млн по номиналу своих еврооблигаций с погашением в 2023 году, которые сейчас обращаются на рынке общим номиналом $311,238 млн.

Как говорится в биржевом сообщении холдинговой компании Metinvest BV в четверг, облигации покупаются за наличные, минимальная цена выкупа – $1073 за каждую $1000 номинала облигаций.

Согласно ему, держатели еврооблигавций могут подавать как конкруентные заявки с шагом $0,5, так и неконкурентные.

Заявки принимаются до вечера 24 июня. Результаты тендера будут объявлены 25 июня.

Как сообщалось, "Метинвест" в сентябре 2020 года объявил о выпуске новых еврооблигаций и выкупе за денежные средства облигаций с погашением в 2021 и 2023 годах. Тендерные предложения были ограничены объемом $320 млн при условии, что сумма основной задолженности по облигациям 2023 года останется выше $300 млн после этой сделки. Новые семилетние еврооблигации на $333 млн были выпущены под 7,95% с фиксированной ставкой купона 7,65% годовых.

Участие в тендере по выкупу и обмену приняли держатели облигаций-2021 на $104 млн (или 90,3%), все заявки из которых были приняты группой, и держатели облигаций-2023 на $235 млн (или 46,7%), из которых "Метинвест" после применения коэффициента излишнего предложения принял $193 млн.

"Метинвест" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 54% – до $526 млн, EBITDA – на 82%, до $2,204 млрд при сокращении выручки на 3% – до $10,453 млрд.

Общая задолженность компании за 2020 год снизилась на 3% по сравнению с 2019 годом - до $2,937 млрд. При этом объем денежных средств возрос в три раза - до $826 млн. Чистый долг снизился на 23% - до $2,111 млрд с $2,758 млрд.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:44
В январе-мае Интерпайп Сталь увеличила выплавку на 10,6%
14:34
Окончание торговой войны между США и ЕС выгодно Украине – Магера
14:28
Нацбанк отказался от повышения учетной ставки
13:34
Украинская металлургия потеряет рынок ЕС в случае промедления с декарбонизацией – Морозов
13:29
Металлурги Украины почти исчерпали квоту на поставку толстолистового проката в ЕС
13:17
Государство должно стимулировать развитие перерабатывающей промышленности – Морозов
13:14
Украина сократила экспорт железорудного сырья на 1,8%
13:05
Решения G7 ставят перед Украиной новые климатические задачи – Шпенов
12:55
НКРЭКУ не хочет останавливать манипуляции на рынке электрической энергии
12:44
Изменения в Налоговый кодекс могут притормозить рост экономики – мнение
12:37
Госгеонедр открыла доступ к данным о нефтегазовых скважинах и месторождениях
12:15
Свыше 60% угля Украина закупает в России
11:56
Электротяжмаш будет поставлять Энергоатому гидрогенераторы
11:50
С начала года емкость украинского рынка металлопроката выросла на 9%
11:40
Украинские металлурги увеличили экспорт стали
11:37
Импорт нефти в Украину обвалился на 30%
11:30
США и ЕС планируют до конца года решить вопрос с тарифами на сталь и алюминий
11:15
Украина снизила выручку от экспорта электроэнергии в 2,3 раза
10:59
В Danieli рассказали подробности совместного проекта с Метинвестом
10:23
Иран продолжает увеличивать экспорт стали
16.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!