Метинвест объявил тендер по выкупу до 150 млн долл еврооблигаций Горно-металлургическая группа "Метинвест" объявила о проведении тендера по выкупу до $150 млн по номиналу своих еврооблигаций с погашением в 2023 году, которые сейчас обращаются на рынке общим номиналом $311,238 млн.



Как говорится в биржевом сообщении холдинговой компании Metinvest BV в четверг, облигации покупаются за наличные, минимальная цена выкупа – $1073 за каждую $1000 номинала облигаций.



Согласно ему, держатели еврооблигавций могут подавать как конкруентные заявки с шагом $0,5, так и неконкурентные.



Заявки принимаются до вечера 24 июня. Результаты тендера будут объявлены 25 июня.



Как сообщалось, "Метинвест" в сентябре 2020 года объявил о выпуске новых еврооблигаций и выкупе за денежные средства облигаций с погашением в 2021 и 2023 годах. Тендерные предложения были ограничены объемом $320 млн при условии, что сумма основной задолженности по облигациям 2023 года останется выше $300 млн после этой сделки. Новые семилетние еврооблигации на $333 млн были выпущены под 7,95% с фиксированной ставкой купона 7,65% годовых.



Участие в тендере по выкупу и обмену приняли держатели облигаций-2021 на $104 млн (или 90,3%), все заявки из которых были приняты группой, и держатели облигаций-2023 на $235 млн (или 46,7%), из которых "Метинвест" после применения коэффициента излишнего предложения принял $193 млн.



"Метинвест" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 54% – до $526 млн, EBITDA – на 82%, до $2,204 млрд при сокращении выручки на 3% – до $10,453 млрд.



Общая задолженность компании за 2020 год снизилась на 3% по сравнению с 2019 годом - до $2,937 млрд. При этом объем денежных средств возрос в три раза - до $826 млн. Чистый долг снизился на 23% - до $2,111 млрд с $2,758 млрд.



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