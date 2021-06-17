Украинская металлургия потеряет рынок ЕС в случае промедления с декарбонизацией – Морозов Украинской металлургии придется декарбонизироваться – иначе она может потерять европейский рынок после введения т.н. "углеродного налога". Об этом заявил первый заместитель генерального директора украинской промышленной компании "Интерпайп" Денис Морозов, выступая на Форуме инновационных производств, который проходит сегодня в Белой Церкви.



Он напомнил, что уже в июле Еврокомиссия опубликует пакет поправок в европейское законодательство по климатическим целям. Среди них - регламент по механизму СВАМ, новой углеродной пошлине.



Д.Морозов обратил внимание на то, что сегодня в мире существует всего три технологии выплавки стали: мартеновская, кислородно-конверторная и электросталеплавильная. Наибольшие выбросы парниковых газов СО2 дают мартены – в среднем 2500 кг на 1 т. стали. Выбросы СО2 при выплавке стали кислородно-конверторным способом составляют 1800-2000 кг., в то время как электрометаллургия производит 100-300 кг СО2. "Таким образом, по состоянию на сейчас только электропечи – наиболее реальный и быстрый путь максимально приблизится к нормам Green Deal", - подчеркивает топ-менеджер.



Он напомнил, что в Украине всего 5% стали производится электросталеплавильным способом, в тоже время в ЕС – 41%, в США – 70%. "Почему так? Основная причина – отсутствие финансовых стимулов со стороны государства. В ЕС экомодернизация металлургической отрасли оценивается в 150 млрд. евро, и финансирование этих мероприятий будет осуществляться за счет льготных кредитов, целевых программ и Фондов. В Украине в данный момент нет работающих финансовых стимулов, программ, Фондов", - констатировал Д.Морозов.



Он рассказал, что компании "Интерпайп" к производству зеленой стали компании 1 млрд долл. Компания осуществила строительство за счет собственных и привлеченных средств и сделала это задолго до Green Deal.



Д.Морозов акцентировал, что сегодня единственным финансовым стимулом в Украине был закон про "зеленую металлургию", который по сути полностью повторяет инструментарий, применяемый в Европе. "Так, в ЕС электросталеплавильные производители освобождены от уплаты "зеленого" налога на альтернативную энергетику, так как они также являются зелеными производителями. А финансирование зеленого тарифа осуществляют предприятия, которые являются загрязнителями. У нас же наоборот, мы как компания, инвестировавшая в декарбонизацию производства 1 млрд долл. должны оплачивать "зеленый" налог внутри тарифа Укрэнерго", - подчеркул он.



Д.Морозов обратил внимание на это, что с запуском электросталеправильного комплекса и закрытием мартена, компания "Интерпайп" снизила выбросы СО2 в 10 раз и сегодня ее показатель близок к озвученным целям Green Deal на 2050 год.



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