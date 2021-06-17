Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Государство должно стимулировать развитие перерабатывающей промышленности – Морозов

17.06.21 13:17
печать
размер текста:

Государство должно отдавать приоритет стимулированию перерабатывающей промышленности, повышению объемов экспорта продукции с высокой добавленной стоимость, а не сырья. Такое мнение высказал первый заместитель генерального директора украинской промышленной компании "Интерпайп" Денис Морозов, выступая на Форуме инновационных производств, который проходит сегодня в Белой Церкви.

В своем выступлении Д.Морозов отметил, что сегодня в украинском экспорте высокая доля товаров с низкой добавленной стоимостью. "Если быть точным, 2/3 украинского экспорта – сырье. Чем больше будет степень переработки сырья в стране, тем больше экономика. И тем меньше курс гривны будет зависеть от колебаний мировых цен на металл и зерно. При этом в импорте в Украину более половины – готовая продукция. Это очень плохое соотношение", - отметил он.

По мнению Д.Морозова, государство может развивать перерабатывающую промышленность проводя разумную торговую политику. В частности он напомнил, что после запрета экспорта леса-кругляка в Украине начала развиваться деревообрабатывающая промышленность. "Такой же разумный подход должен быть и в других отраслях. Так, логично перерабатывать лом в Украине, производя из него колеса для скоростных поездов Deutsche Bahn, а не экспортировать лом как сырье. Выше уровень переработки - больше налогов, больше рабочих мест", - сказал топ-менеджер.

Еще одним механизмом развития Д.Морозов назвал инвестиции в инфраструктуру. Он обратил внимание на то, что сегодня в Украине в таких сферах как вагоностроение, добыча нефти и газа, модернизация ЖКХ и инфраструктуры есть огромная потребность в обновлении. При этом в Украине есть производственные мощности, технологии и инженерные школы для удовлетворения этого спроса.

"Инвестиции в эти сферы – это как нажатие спускового крючка. Они запускают целые производственные цепочки украинских предприятий, которые платят зарплату, налоги, привлекают поставщиков и т.д. Запуск большой стройки в ж/д сфере могло бы дать +2,5 – 3,5% к ВВП", - прогнозирует Д.Морозов.

Одновременно государство должно создать механизмы поддержки экспорта в первую очередь продукции машиностроения, поскольку оно создает продукты с максимальной добавленной стоимостью, считает Д.Морозов. "Увеличивая долю машиностроения в экспорте, государство удлиняет цепочку создания добавленной стоимости. Отсутствие механизмов финансирования экспорта машиностроения снижает его конкурентоспособность и тормозит развитие внутреннего рынка для металлургов. Продукция машиностроения во всем мире продается с помощью ЭКА, реальный запуск ЭКА в Украине даст толчок развитию машиностроения", - уверен он.

Вместе с тем Д.Морозов обратил внимание на то, что сегодня все государства используют торговые ограничения и поэтому руководству Украины необходимо осуществлять поддержку экспорта через развитие экономической дипломатии. "Мы сталкиваемся с торговыми барьерами, которые самостоятельно без поддержки государства невозможно преодолеть, - констатировал топ-менеджер. – Несмотря на Соглашении про Ассоциацию с ЕС, на продукцию украинских металлургов действуют пошлины и квоты, при этом ЕС активно выступает против введения любых торговых ограничений по отношению к их производителям".

Еще одним важным вопросом Д.Морозов необходимость регулирования тарифов государственных монополий. В частности он обратил внимание на то, что украинские экспортеры проигрывают своим конкурентам по тарифам госмонополий, в частности относительно ставок портовых сборов, стоимости электроэнергии и транспортировки газа.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:44
В январе-мае Интерпайп Сталь увеличила выплавку на 10,6%
14:34
Окончание торговой войны между США и ЕС выгодно Украине – Магера
14:28
Нацбанк отказался от повышения учетной ставки
13:58
Метинвест объявил тендер по выкупу до 150 млн долл еврооблигаций
13:34
Украинская металлургия потеряет рынок ЕС в случае промедления с декарбонизацией – Морозов
13:29
Металлурги Украины почти исчерпали квоту на поставку толстолистового проката в ЕС
13:14
Украина сократила экспорт железорудного сырья на 1,8%
13:05
Решения G7 ставят перед Украиной новые климатические задачи – Шпенов
12:55
НКРЭКУ не хочет останавливать манипуляции на рынке электрической энергии
12:44
Изменения в Налоговый кодекс могут притормозить рост экономики – мнение
12:37
Госгеонедр открыла доступ к данным о нефтегазовых скважинах и месторождениях
12:15
Свыше 60% угля Украина закупает в России
11:56
Электротяжмаш будет поставлять Энергоатому гидрогенераторы
11:50
С начала года емкость украинского рынка металлопроката выросла на 9%
11:40
Украинские металлурги увеличили экспорт стали
11:37
Импорт нефти в Украину обвалился на 30%
11:30
США и ЕС планируют до конца года решить вопрос с тарифами на сталь и алюминий
11:15
Украина снизила выручку от экспорта электроэнергии в 2,3 раза
10:59
В Danieli рассказали подробности совместного проекта с Метинвестом
10:23
Иран продолжает увеличивать экспорт стали
16.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!