Государство должно стимулировать развитие перерабатывающей промышленности – Морозов Государство должно отдавать приоритет стимулированию перерабатывающей промышленности, повышению объемов экспорта продукции с высокой добавленной стоимость, а не сырья. Такое мнение высказал первый заместитель генерального директора украинской промышленной компании "Интерпайп" Денис Морозов, выступая на Форуме инновационных производств, который проходит сегодня в Белой Церкви.



В своем выступлении Д.Морозов отметил, что сегодня в украинском экспорте высокая доля товаров с низкой добавленной стоимостью. "Если быть точным, 2/3 украинского экспорта – сырье. Чем больше будет степень переработки сырья в стране, тем больше экономика. И тем меньше курс гривны будет зависеть от колебаний мировых цен на металл и зерно. При этом в импорте в Украину более половины – готовая продукция. Это очень плохое соотношение", - отметил он.



По мнению Д.Морозова, государство может развивать перерабатывающую промышленность проводя разумную торговую политику. В частности он напомнил, что после запрета экспорта леса-кругляка в Украине начала развиваться деревообрабатывающая промышленность. "Такой же разумный подход должен быть и в других отраслях. Так, логично перерабатывать лом в Украине, производя из него колеса для скоростных поездов Deutsche Bahn, а не экспортировать лом как сырье. Выше уровень переработки - больше налогов, больше рабочих мест", - сказал топ-менеджер.



Еще одним механизмом развития Д.Морозов назвал инвестиции в инфраструктуру. Он обратил внимание на то, что сегодня в Украине в таких сферах как вагоностроение, добыча нефти и газа, модернизация ЖКХ и инфраструктуры есть огромная потребность в обновлении. При этом в Украине есть производственные мощности, технологии и инженерные школы для удовлетворения этого спроса.



"Инвестиции в эти сферы – это как нажатие спускового крючка. Они запускают целые производственные цепочки украинских предприятий, которые платят зарплату, налоги, привлекают поставщиков и т.д. Запуск большой стройки в ж/д сфере могло бы дать +2,5 – 3,5% к ВВП", - прогнозирует Д.Морозов.



Одновременно государство должно создать механизмы поддержки экспорта в первую очередь продукции машиностроения, поскольку оно создает продукты с максимальной добавленной стоимостью, считает Д.Морозов. "Увеличивая долю машиностроения в экспорте, государство удлиняет цепочку создания добавленной стоимости. Отсутствие механизмов финансирования экспорта машиностроения снижает его конкурентоспособность и тормозит развитие внутреннего рынка для металлургов. Продукция машиностроения во всем мире продается с помощью ЭКА, реальный запуск ЭКА в Украине даст толчок развитию машиностроения", - уверен он.



Вместе с тем Д.Морозов обратил внимание на то, что сегодня все государства используют торговые ограничения и поэтому руководству Украины необходимо осуществлять поддержку экспорта через развитие экономической дипломатии. "Мы сталкиваемся с торговыми барьерами, которые самостоятельно без поддержки государства невозможно преодолеть, - констатировал топ-менеджер. – Несмотря на Соглашении про Ассоциацию с ЕС, на продукцию украинских металлургов действуют пошлины и квоты, при этом ЕС активно выступает против введения любых торговых ограничений по отношению к их производителям".



Еще одним важным вопросом Д.Морозов необходимость регулирования тарифов государственных монополий. В частности он обратил внимание на то, что украинские экспортеры проигрывают своим конкурентам по тарифам госмонополий, в частности относительно ставок портовых сборов, стоимости электроэнергии и транспортировки газа.



МинПром



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