Решения G7 ставят перед Украиной новые климатические задачи – Шпенов Решения, принятые на последнем саммите G7 лидерами стран "Большой семерки" могут добавить динамики глобальному Зеленому курсу, считает народный депутат Дмитрий Шпенов.



Политик подчеркнул, что сегодня главным трендом мировой экономической политики сегодня стала реализация климатических инициатив: "Развитые страны и страны Евросоюза, получающие помощь из фондов ЕС, активно проводят экологическую модернизацию экономики. Но, как оказалось, у развивающихся стран для этого нет финансовых возможностей. Поэтому над ними нависла угроза оказаться за бортом глобальной экономики будущего".



В частности Д.Шпенов обратил внимание на то, что в Украине четверть всей электрической генерации приходится на ТЭС и ТЕЦ, причем многие станции работают на угле. В то же время чтобы сократить выбросы СО2 на 65%, согласно климатическим обязательствам Украины, только во внедрение НДТМ в металлургии нужно вложить не менее 10 млрд долл. Для всей экономики эта цифра превысит сотню миллиардов. Политик подчеркнул, что таких денег у Украины нет, и не предвидится.



"Схожие проблемы и у других развивающихся стран. По итогам саммита G7 было решено прекратить государственную поддержку электрогенерирующих мощностей, работающих на угле, уже с конца 2021 года. По цепочке это затронет все страны, в том числе и Украину. Мы не готовы так быстро отказаться от использования угля в энергетике. По трансформации угольной промышленности только запускаются пилотные проекты", - говорит нардеп.



Таким образом, Украина должна трансформировать угольную промышленность одновременно с декарбонизацией всей промышленности и отказаться от использования угля в электрогенерации. "Если раньше климатические цели Украины можно было оценить, как труднодостижимые, то сейчас они становятся невозможными. Даже есть государство и бизнес объединят усилия вместе они не смогут решить столь разноплановые и ресурсоемкие задачи", - уверен Д.Шпенов.



"Видимо, понимая негодование развивающихся стран, "Большая семерка" объявила о выделении до 2 млрд долл на поддержку работы климатических инвестфондов. Откровенно говоря, эта сумма ничтожно мала, по сравнению с проблемами, которые предстоит решить указанным государствам. Также было объявлено, что развивающимся странам будет предоставлен быстрый доступ к финансированию через МВФ на 100 млрд долл. Для Украины этой суммы вполне хватит, но для всех развивающихся стран это капля в море", - акцентирует политик.



"Очевидно, что решения лидеров G7 повлияют на внешнеполитическую повестку Украины. Логичным решением будет объединить усилия с другими развивающимися странами, и вместе отстаивать увеличение финансирования по предложенным «семеркой» инициативам. Иначе преодолеть технологический разрыв в сфере экомодернизации между развитыми и развивающимися странами будет невозможно", - резюмировал Д.Шпенов.



МинПром



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