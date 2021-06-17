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Изменения в Налоговый кодекс могут притормозить рост экономики – мнение

17.06.21 12:44
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Предложенный пакет изменений в Налоговый кодекс сосредоточен лишь на фискальной функции налогов. Законопроект №5600 в разы увеличивает налоговые ставки и таким образом урезает возможности бизнеса для инвестиций в собственное развитие, считает народный депутат Муса Магомедов.

"Мировой опыт показывает: чем выше налоги и чем жестче налоговое законодательство, тем ниже экономический рост. Украинская экономика еще не отошла от последствий пандемии. По итогам 2020 года 30% крупных предприятий понесли убытки на общую сумму 338 млрд грн, что на 94% больше, чем в 2019 году. В первом квартале 2021 года убытки составили 53 млрд грн", - сказал он.

М.Магомедов отметил, что согласно з/п №5600, большие налогоплательщики смогут перенести только 50% убытков прошлых лет на уменьшение налога на прибыль. "Эта новелла может ограничить возможности развития производства для крупного бизнеса. Сегодня большие компании являются локомотивами роста национальной экономики, поэтому практическое применение данной нормы, скорее всего, приведет к снижению темпов ее роста", - считает нардеп.

"По части эконалога законопроект №5600 также содержит норму, согласно которой ставка налога на размещение неопасных отвалов ГМК повышается на 200%, а на опасные отходы и токсичные вещества - лишь на 5%. С большой долей вероятности можно предположить, что металлургическим и горнодобывающим предприятиям станет сложнее и дороже внедрять экологические технологии", - отмечает политик.

По мнению М.Магомедова, нынешний Налоговый кодекс - несовершенен, поэтому налоговые изменения действительно нужны. "Вопрос в том, какими они должны быть. На мой взгляд, сегодня в налоговой политике важно сделать акцент на стимулировании развития экономики. Логика данного законопроекта № 5600, напротив, в основном фискальная. Применение некоторых его норм может притормозить развитие промышленности и экономики в целом. Поэтому, на мой взгляд, документ необходимо доработать", - резюмировал народный депутат.

МинПром

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