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С начала года емкость украинского рынка металлопроката выросла на 9%

17.06.21 11:50
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В январе-мае 2021 г. емкость внутреннего рынка составила 1809,7 тыс. тонн металлопроката, из которых 377,7 тыс. тонн, или 20,87%, приходится на импорт. Об этом говорится в информации Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

В январе-мае 2020 г. емкость внутреннего рынка была 1659,7 тыс. тонн, из них 434,7 тыс. тонн, или 26,19%, импортировано. Таким образом, за 5 месяцев 2021 г. наблюдается повышение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-мая 2020 г. на 9,04% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 5,32%.

Структура импорта в январе-мае 2021 г., характеризуется существенным доминированием плоского проката над сортовым (54,73% и 43,13% соответственно); в аналогичном периоде 2020 г., доминирование плоского проката над сортовым было не столь заметным (соответственно, 50,98% и 47,20%).

Среди металлургических импортеров за 5 месяцев 2021 г. первое место занимает СНГ (45,1%), на втором ЕС-27 (23,1%), на третьем — страны Азии (15,6%).

МинПром

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