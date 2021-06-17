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Украинские металлурги увеличили экспорт стали

17.06.21 11:40
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По данным ОП "Укрметаллургпром", в январе-мае 2021 г. украинскими металлургическими предприятиями произведено 8,02 млн тонн металлопроката (107,98% относительно января-мая 2020 г.), из которых, по информации В.С.К.ГРУП, экспортировано порядка 6,59 млн т, или 82,1%. Об этом говорится в сообщении "Укрметаллургпрома".

За 5 месяцев 2020 г. доля экспорта составила 83,5% (6,21 млн тонн при общем производстве металлопроката 7,43 млн тонн).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 5 месяцев 2021 г. пришлось 46,38%, что ниже показателя аналогичного периода 2020 г. (49,74%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках в январе-мае 2021 г. заметно выше показателя января-мая 2020 г. (38,08% и 32,05% соответственно). Доля сортового проката в экспортных поставках за 5 месяцев 2021 г. уступает показателю аналогичного периода 2020 г. (15,54% в 2021 г. против 18,21% в 2020 г.).

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-мае2021 г., по данным В.С.К. ГРУП, являются страны Европейского союза (33,7%), прочие страны Европы (21,3%) и страны Южной Америки (10,7%).

МинПром

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