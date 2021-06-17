США и ЕС планируют до конца года решить вопрос с тарифами на сталь и алюминий

На встрече президента США Джо Байдена с лидерами стран ЕС, состоявшейся 15 июня в Брюсселе, было сделано заявление о том, что стороны намерены до конца текущего года разрешить противоречия, связанные с американскими тарифами на импорт стали и алюминия. Ранее такой исход переговоров прогнозировало агентство Reuters.
Стальные и алюминиевые тарифы были введены в США в марте 2018 г. В ответ Евросоюз обложил защитными пошлинами ряд американских товаров. Теперь стороны намерены прекратить этот конфликт и восстановить торговлю до прежнего уровня.
В 2020 г. европейские компании отправили в США 2,52 млн. т стали, что наполовину меньше, чем в 2017 г. В целом американский импорт стали за это время сократился от 34,5 млн. т до около 20 млн. т.
Еще одним решением брюссельской встречи стало создание Совета по торговле и технологиям, задачей которого заявлена выработка общих стандартов в торговле высокотехнологичными товарами, в которых Китай, как считается, имеет экономические и производственные преимущества. Вообще, США и ЕС намерены строить свое экономическое сотрудничество на противостоянии Китаю.