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Иран продолжает увеличивать экспорт стали

17.06.21 10:23 , МеталлСервис
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В течение прошлого месяца (21 апреля-21 мая 2021 года) ведущие металлургические компании Ирана отгрузили за рубеж 0,633 млн. тонн продукции. Рост показателей в годовом соотношении – 187%, сообщает Tehran Times.

С начала года (21 марта – 21 мая) ведущие иранские меткомпании экспортировали 1,141 млн. тонн стальной продукции – на 146% больше объёма аналогичного периода 2020 года. На долю Khuzestan Steel в стальном экспорте пришлось 0,341 млн. тонн, Esfahan Steel – 0,214 млн. тонн, Mobarakeh Steel – 0,106 млн. тонн. Основная отгружаемая за рубеж продукция – арматура, стальные полуфабрикаты, листовой прокат.

В текущем году, по ожиданиям отраслевой ассоциации, Иран увеличит производство стали до 32 млн. тонн. По итогам прошлого иранского календарного года (завершился 20 марта 2021 года) Иран снизил стальной экспорт на 13,1%.

МинПром

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