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Кабмин утвердил стартовую цену ОГКХ на уровне 3,7 млрд грн

17.06.21 09:54
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Кабмин утвердил условия приватизации Объединенной горно-химической компании, которая является одним из крупнейших добытчиков титановых и цирконовых руд в мире - стартовая цена должна быть не меньше 3,7 млрд грн.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, определены обязательства для покупателя по инвестициям, по социальному пакету для работников, а также по соблюдению требований природоохранного законодательства.

"ОГХК станет первым объектом программы "Большая приватизация". Это важный шаг к уменьшению доли и роли государства в экономике, что обещал в своей предвыборной программе президент Украины. Прозрачная приватизация - это не только возможность привлечь сотни миллионов инвестиций и увеличить производство, но и одна из самых эффективных антикоррупционных мер", - написал он.

По словам Шмыгаля, уже более 10 компаний, в том числе иностранных, заинтересовались покупкой ОГХК.

"Поэтому мы ожидаем, что стартовая цена возрастет во время открытого аукциона", - добавил он.

МинПром

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