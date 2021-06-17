В Киеве пройдет форум по декарбонизации стальной индустрии

Информационно-аналитический центр GMK Center приглашает топ-менеджеров ведущих железорудных и металлургических компаний, производителей оборудования и инжиниринговых компаний, международных экспертов и представителей власти принять участие в Международном форуме "Декарбонизация стальной индустрии: вызов для Украины".
Мероприятие состоится 14 июля 2021 года в комбинированном формате (офлайн и онлайн). Место проведение форума – Hyatt Regency (Киев). Регистрация – по ссылке.
Тема декарбонизации в последние годы активно обсуждается международным сообществом профессионалов отрасли. В Украине событие на данную тематику будет проведено впервые.
Важным акцентом форума в Киеве станет ориентация на практические аспекты внедрения новых технологий для уменьшения выбросов СО2 и перехода на безуглеродное производство стали. В ходе мероприятия GMK Center представит свое новое исследование "Декарбонизация стальной отрасли: вызов на ближайшие десятилетия".
Украина – участник Парижского соглашения и один из лидеров мирового производства стали. В прошлом году страна заняла 11-е место с объемом производства в 21 млн т. Глобальный тренд на декарбонизацию промышленности стал новым вызовом для украинских стальных производителей.
Участники форума обсудят вызовы, связанные с декарбонизацией производства, существующие и перспективные технологии, планы компаний по уменьшению выбросов СО2 и взаимодействие с государством в этом направлении. Участие в мероприятии подтвердили представители:
• компаний ГМК: "АрселорМиттал Кривой Рог", "Метинвест", Ferrexpo, DCH Steel, "Интерпайп";
• инжиниринговых, консалтинговых и R&D-компаний: Horst Wiesinger Consulting, World Steel Dynamics, K1-MET, TNO, Bilfinger Tebodin, Danieli Heavy Machinery, Primetals.
К участию также приглашаются представители Кабинета Министров, Верховной Рады, региональных властей, промышленных и бизнес-ассоциаций, международных и украинских экспертов, прессы.
Организатор форума – GMK Center, информационно-аналитическая и консалтинговая компания, работающая в сфере металлургии и промышленности. В портфолио компании – организация таких значимых событий, как European Steel Conference 2019 совместно с World Steel Dynamics, отраслевого форума "Промышленная политика и ГМК: мировой опыт для Украины", круглого стола "Влияние СВАМ на металлургию Украины".