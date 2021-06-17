В денежном выражении экспорт металлолома из Украины возрос в 12,5 раза Украинские предприятия в январе-мае текущего года увеличили экспорт лома черных металлов в 8,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 146,345 тыс. тонн, в том числе в мае - 59,366 тыс. тонн лома.



Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) в среду, в денежном выражении экспорт металлолома возрос в 12,5 раз - до $52,333 млн.



В то же время в январе-мае текущего года страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 51,3% - до 10,351 тыс. тонн.



В денежном выражении ввоз лома возрос в 2,4 раза - до $18,007 млн.



Ввоз металлолома в январе-мае текущего года осуществлялся в основном из Турции (63,78% поставок в денежном выражении), РФ (28,98%) и США (2,26%); экспорт - в Турцию (96,26%), Германию (0,99%) и Литву (0,91%).



Как сообщалось, Украина в 2020 году сократила экспорт металлолома на 15,1% по сравнению с предыдущим годом – до 35,824 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт снизился на 19,4% - до $9,491 млн.



В то же время в 2020 году страна сократила импорт металлолома в натуральном выражении на 47,1% - до 26,431 тыс. тонн.



В денежном выражении этот показатель снизился на 24% - до $26,033 млн.



МинПром







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