Металлурги Украины почти исчерпали квоту на поставку толстолистового проката в ЕС

Металлургические предприятия Украины почти исчерпали индивидуальную квоту на поставку толстолистового проката из легированной и нелегированной стали в Европейский Союз (группа 7), выданную на квартал – с 1 апреля до 30 июня 2021 года.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга от "Укрметаллургпрома".
Украинские металлурги экспортировали в ЕС 245,78 тыс. т толстолистового проката из 264,97 тыс. т доступных. Таким образом, компании исчерпали квоту на 92,76%.
Исчерпав индивидуальную квоту, украинские предприятия могут экспортировать нержавеющие трубы в ЕС по глобальной квоте (first come – first served).
По состоянию на 15 июня, Украина исчерпала индивидуальную квоту на поставки в ЕС бесшовных труб из нержавеющей стали (группа 22). Украинские компании отправили на экспорт доступные 3,27 тыс. т металлопродукции.
Кроме того, исчерпана квота на поставки в ЕС холоднокатаного плоского проката (группа 2). Украинские компании экспортировали доступные 64,54 тыс. т металлопродукции.
Страна уже исчерпала квоту на поставку профиля полого, отправив на экспорт допустимые 16,35 тыс. т.
Напомним, что разница между индивидуальными и глобальными квотами в том, что первые можно выбирать до конца периода. Не торопясь и без опасений, что другие страны окажутся проворнее. Однако неиспользованный объем нельзя переносить на следующий период.