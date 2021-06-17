Украина сократила экспорт железорудного сырья на 1,8% Украина за 5 мес. сократила экспорт ЖРС на 1,8%, но нарастила выручку вдвое.



Горнорудные предприятия Украины в январе-мае текущего года снизили экспорт железорудного сырья (ЖРС) в натуральном выражении на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 18 млн 536,166 тыс. тонн.



Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) в среду, за указанный период валютная выручка от экспорта ЖРС возросла в 2,1 раза - до $3 млрд 132,472 млн.



Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (45,44% поставок в денежном выражении), Чехию (9,41%) и Австрию (8,36%).



В Украину в январе-мае-2021 импортировано ЖРС на $127 тыс. в суммарном объеме 1,130 тыс. тонн, тогда как в январе-мае-2020 было ввезено ЖРС на $28 тыс. из Нидерландов, на $10 тыс. из Швеции, на $1 тыс. из Германии и на $1 тыс. из Венгрии в суммарном объеме 84 тонн. Импорт в январе-мае-2021 осуществлялся из Египта (81,75%), Польши (10,32%) и Чили (2,38%).



Как сообщалось, Украина в 2020 году нарастила экспорт ЖРС на 16% по сравнению с предыдущим годом – до 46 млн 292,834 тыс. тонн, при этом валютная выручка от экспорта ЖРС возросла на 24,7% - до $4 млрд 239,359 млн.



В Украину за 2020 год импортировано ЖРС на $75 тыс. в суммарном объеме 123 тонн, тогда как в 2019 году было ввезено 14,245 тыс. тонн на $1,412 млн.



МинПром



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