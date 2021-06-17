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НКРЭКУ не хочет останавливать манипуляции на рынке электрической энергии

17.06.21 12:55 , РБК Украина
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Тарифная комиссия НКРЭКУ несмотря на обращение Министерства энергетики отказалась прекращать массовые манипуляции на рынке электрической энергии, которые приводят к убыткам государственных энергокомпаний.

Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в Facebook.

"Вместо того, чтобы бороться с массовыми манипуляциями на рынке электроэнергии, которые обвалили цену на оптовом рынке и является угрозой прохождению осенне-зимнего периода, НКРЭКУ пересматривает методику предельных цен. Таким образом регулятор отказывается отменять существующие искусственные ограничения на рынке и игнорирует призывы генерирующих компаний решить проблемы на рынке, оставляя их с ними один на один",- сообщил В.Омельченко.

Решение НКРЭКУ отвергнуть предложения Минэнерго и участников рынка по ликвидации ценовых манипуляций и пересмотреть уровень прайс-кэпов эксперт назвал нелогичным и таким, что не пойдет на пользу энергосистеме.

"Новая Методика установления предельных цен на рынке э/э - это путь в никуда. Украина нуждается в полной отмене ценовых ограничений, а не их пересмотре. Сегодня именно из-за ручного регулирования цен и необоснованных оптовых цен на рынке генерирующие компании сегодня несут убытки, а система надежного энергоснабжения государства разрушается", - подчеркнул эксперт.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки "Энергоатома" и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами лишь 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.

16 июня НКРЭКУ опять отказалось выполнять рекомендации Минэнерго, которые были призваны остановить махинации трейдеров с перепродажей электроэнергии государственных компаний.

МинПром

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