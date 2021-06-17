Госгеонедр открыла доступ к данным о нефтегазовых скважинах и месторождениях Интерактивные карты Государственного геологического портала дополнили новыми данными с обозначениями контуров площадей специальных разрешений, контуров и точек центров месторождений полезных ископаемых, точек размещения нефтегазовых скважин.



Интерактивная карта предусматривает переход к базе данных специальных разрешений на пользование недрами, данных о запасах и добыче полезных ископаемых, паспорта нефтегазовых скважин, сообщает пресс-служба Госгеонедр.



Кроме того, на карте подключены слои областей, районов, объединенных территориальных общин, что позволяет определить принадлежность объектов недропользования к конкретным административным единицам, а также газотранспортной системе.



На Государственном геологическом портале в разделе "Открытые данные" эта информация также доступна для загрузки в форме открытых данных, может быть загружена и обработана любой геоинформационной системой.



Государственная служба геологии и недр отмечает, что в открытом доступе уже находятся базы поданных заявлений на получение спецразрешений и на выставление участков на аукцион.



В июле планируется запустить электронный кабинет недропользователя, который интегрирует базы данных и сервисы от подачи заявления на получение, продление, расширение границ специального разрешения.



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