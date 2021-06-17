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Свыше 60% угля Украина закупает в России

17.06.21 12:15 , Бизнес Цензор
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Украина в январе-мае 2021 года увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 17,1% (на 1,27 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 8,61 млн тонн.

По данным Государственной таможенной службы, уголь импортирован на $814,76 млн, что на 1,5% больше, чем в январе-мае 2020 года ($802,41 млн), передает Интерфакс-Украина.

Из России поступил уголь на $495,03 млн (доля в импорте 60,76%), США – на $172,34 млн (21,15%), Казахстана – на $99,07 млн (12,16%), других стран – на $48,32 млн (5,93%).

Экспорт Украиной угля за пять месяцев 2021 года составил 0,2 тыс. тонн на $0,025 млн, в том числе в Венгрию – на $0,011 млн, Беларусь – на $0,007 млн, Болгарию – на $0,007 млн. В аналогичный период прошлого года экспорт не осуществлялся.

Как сообщалось, Украина в 2020 году уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 19,6% или на 4,13 млн тонн по сравнению с 2019 годом – до 16,95 млн тонн. В денежном выражении импорт угля в прошлого году составил $1,69 млрд, что на 44,3% меньше, чем в 2019 году ($3,04 млрд).

В частности, из РФ поступил уголь на $1,04 млрд (доля в импорте 61,71%), США – на $480,32 млн (28,41%), Казахстана – на $126,1 млн (7,46%), других стран – на $40,89 млн (2,42%).

МинПром

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