Электротяжмаш будет поставлять Энергоатому гидрогенераторы ГП "НАЭК "Энергоатом" по результатам проведенной оценки утвердил ГП "Завод "Электротяжмаш" поставщиком компании до мая 2026 года. Таким образом, предприятие получает право на изготовление и поставку продукции, выполнение работ для заказчика при условии его выбора в установленном порядке.



Оценку поставщика выполнила комиссия ООО "СЕРТЦЕНТР АСУ" и ГП "НАЭК "Энергоатом" методом аудита системы управления.



Решение компании об утверждении завода в качестве поставщика распространяется на: изготовление и поставку гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для АЭС и запасных частей к ним; модернизацию и ремонт гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для АЭС; ремонт электродвигателей напряжением 6 кВ и выше; обследование технического состояния турбогенераторов, гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, электрических двигателей напряжением 6 кВ и выше; испытание, разработку документации на ремонт и продление сроков эксплуатации; специальный технический надзор (шефмонтаж) во время проведения ремонтов турбогенераторов, гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей.



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