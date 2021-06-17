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Электротяжмаш будет поставлять Энергоатому гидрогенераторы

17.06.21 11:56 , Металлургпром
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ГП "НАЭК "Энергоатом" по результатам проведенной оценки утвердил ГП "Завод "Электротяжмаш" поставщиком компании до мая 2026 года. Таким образом, предприятие получает право на изготовление и поставку продукции, выполнение работ для заказчика при условии его выбора в установленном порядке.

Оценку поставщика выполнила комиссия ООО "СЕРТЦЕНТР АСУ" и ГП "НАЭК "Энергоатом" методом аудита системы управления.

Решение компании об утверждении завода в качестве поставщика распространяется на: изготовление и поставку гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для АЭС и запасных частей к ним; модернизацию и ремонт гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для АЭС; ремонт электродвигателей напряжением 6 кВ и выше; обследование технического состояния турбогенераторов, гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, электрических двигателей напряжением 6 кВ и выше; испытание, разработку документации на ремонт и продление сроков эксплуатации; специальный технический надзор (шефмонтаж) во время проведения ремонтов турбогенераторов, гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей.

МинПром

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