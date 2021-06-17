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Импорт нефти в Украину обвалился на 30%

17.06.21 11:37 , Бизнес Цензор
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Украина в январе-мае 2021 года уменьшила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 29,8% (на 186,28 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 438,87 тыс. тонн.

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за пять месяцев импортировано сырья на $174,49 млн, что на 22,7% меньше, чем в январе-мае 2020 года ($225,69 млн). В том числе из Азербайджана – на $174,24 млн, Ливии – на $0,25 млн.

Кроме того, Украина за отчетный период экспортировала 89,96 тыс. тонн нефти в Румынию на $27,13 млн. Этот объем в марте (но декларация закрыта в начале апреля) экспортировал международный трейдер Trafigura. Ресурс был приобретен у АО "Укртранснафта", которая в свою очередь купила его весной 2020 года на спаде цен для последующей перепродажи.

В январе-мае 2020 года Украина не осуществляла экспорт нефти.

Как сообщалось, "Укртранснафта" увеличила корзину сортов нефти, что транспортировались по нефтетранспортной системе Украины, до семи и в июне этого года впервые транспортировала алжирскую нефть – Saharan Blend.

МинПром

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