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Украина снизила выручку от экспорта электроэнергии в 2,3 раза

17.06.21 11:15 , bin.ua
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Украина в январе-мае 2021 года снизила выручку от экспорта электроэнергии в 2,3 раза (на $99,223 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до $77,976 млн, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в Венгрию за пять месяцев поставлено электроэнергии на $38,385 млн, Польшу – на $22,818 млн, Румынию – на $11,229 млн, другие страны – на $5,544 млн.

Кроме того, Украина за этот период импортировала электроэнергию на $56,655 млн против $107,607 млн – за аналогичный период прошлого года. В том числе из Беларуси – на $24,085 млн, Словакии – на $21,516 млн, РФ – на $4,979 млн, других стран – на $6,075 млн.

Как сообщалось, Украина в 2020 году снизила выручку от экспорта электроэнергии на 25,9% (на $97,937 млн) по сравнению с 2019 годом – до $280,831 млн. В т.ч. в Венгрию поставила э/э на $130,083 млн, Польшу – на $84,969 млн, Румынию – на $49,707 млн, другие страны – на $16,072 млн.

В натуральном выражении Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1 млрд 715,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 4 млрд 754,1 млн кВт-ч.

Кроме того, Украина в 2020-м импортировала электроэнергию на $131,605 млн против $121,401 млн – за 2019-й. В том числе из Словакии – на $68,512 млн, Венгрии – на $40,607 млн, Беларуси – на $10,515 млн, других стран – на $11,971 млн.

МинПром

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