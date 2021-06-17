Украина снизила выручку от экспорта электроэнергии в 2,3 раза Украина в январе-мае 2021 года снизила выручку от экспорта электроэнергии в 2,3 раза (на $99,223 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до $77,976 млн, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.



По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в Венгрию за пять месяцев поставлено электроэнергии на $38,385 млн, Польшу – на $22,818 млн, Румынию – на $11,229 млн, другие страны – на $5,544 млн.



Кроме того, Украина за этот период импортировала электроэнергию на $56,655 млн против $107,607 млн – за аналогичный период прошлого года. В том числе из Беларуси – на $24,085 млн, Словакии – на $21,516 млн, РФ – на $4,979 млн, других стран – на $6,075 млн.



Как сообщалось, Украина в 2020 году снизила выручку от экспорта электроэнергии на 25,9% (на $97,937 млн) по сравнению с 2019 годом – до $280,831 млн. В т.ч. в Венгрию поставила э/э на $130,083 млн, Польшу – на $84,969 млн, Румынию – на $49,707 млн, другие страны – на $16,072 млн.



В натуральном выражении Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1 млрд 715,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 4 млрд 754,1 млн кВт-ч.



Кроме того, Украина в 2020-м импортировала электроэнергию на $131,605 млн против $121,401 млн – за 2019-й. В том числе из Словакии – на $68,512 млн, Венгрии – на $40,607 млн, Беларуси – на $10,515 млн, других стран – на $11,971 млн.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



