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В Danieli рассказали подробности совместного проекта с Метинвестом

17.06.21 10:59 , Металлургпром
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Группа "Метинвест" запустила масштабный проект строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Общие инвестиции в проект превысят 1 миллиард долларов. 10 июня "Метинвест" подписал контракт на поставку оборудования с ведущим мировым поставщиком технологий для металлургии, итальянской компанией Danieli.

Комплекс будет производить 1,6 млн тонн качественной холоднокатаной полосы в год, из которых более 600 000 тонн в год будут оцинкованными рулонами и более 170 000 тонн в год - рулонами с полимерным покрытием - для внутреннего и европейского строительного и автомобильного рынков. Конечная толщина листов будет уменьшена до 0,25 мм, а ширина рулонов вырастет до 1600 мм.

Проект включает строительство непрерывного тандемного стана холодной прокатки, совмещенного с линией травления, а также двух линий обработки полосы для цинковых, цинк-алюминиевых и полимерных покрытий.

На стане будут установлены профилированные валки Danieli OSRT для улучшенной коррекции плоскостности ниже 5IU. Допуск по толщине полосы будет составлять ± 0,6%, при нестандартной длине головки / хвоста менее четырех метров.

На линии цинкования система протирки Danieli Kohler X-Jet будет выполнять чрезвычайно точный контроль конечной толщины цинкового покрытия, вплоть до 30 г/м2 с каждой стороны (при скорости проката 150 метров в минуту).

Индукционная технология, реализованная на участке поточной окраски, позволит изготавливать полосы с полимерным покрытием высокого качества.

Новая технология производства холоднокатаного проката позволит "Метинвесту" выйти в премиальные сегменты проката с покрытием – оцинкованного и окрашенного рулона, последний из которых не представлен в продуктовой линейке группы, а также улучшить качество и расширить сортамент холоднокатаной продукции.

"Технология, которую мы внедряем в Мариуполе, является самой передовой и экологически чистой из имеющихся на рынке сегодня. Этот интеллектуальный автоматизированный комплекс будет одним из немногих в мире, который сочетает в себе высокое качество продукции, низкие производственные затраты и низкие выбросы", - заявил Джакомо Марески Даниэли, генеральный директор Danieli.

В новом цехе будет установлено высокоэффективное газоочистное оборудование, которое соответствует последним экологическим стандартам Украины и Европы. Благодаря газоочисткам выбросы вредных веществ будут в 1,5-3 раза ниже предельно допустимых норм в Украине, а потребление топлива снизится на 20%.

МинПром

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