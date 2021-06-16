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США ослабили санкции против Севпотока-2 из-за импорта Украиной электроэнергии из РФ – Гриб

16.06.21 18:52
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Одной из причин ослабления санкций США против России и "Северного потока-2" стал импорт электроэнергии Украиной из РФ. Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб.

"Да-да, вы не ослышались. Американцы долго пытались разобраться, почему они должны поддерживать Украину и замораживать экономические отношения с РФ, если сама Украина торгует с РФ товаром, которого у нее в изобилии. Напоминаю, что у нас профицит мощностей по производству электроэнергии, мы полностью покрываем свои потребности", - сказала она.

В результате США ослабляют санкции против газопровода, введение в эксплуатацию которого делает ненужной украинскую ГТС и лишит страну 5-6 миллиардов долларов ежегодно, отмечает нардеп.

"Давайте за это поблагодарим ребят из НКРЭКУ, которое сначала упрямо отказывалась прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси, а когда пригорело, ограничили его на четыре месяца", - отметила В.Гриб.

"Но Байдена так просто не проведешь. Белый дом понимает, что это имитация, а не решение проблемы и импорт будет возобновлен в октябре. Поэтому США умывают руки и больше не будут препятствовать достройке "Северного потока-2". Украина потеряет транзит, а бюджет – около шести миллиардов долларов. Какие же у нас в НКРЭКУ сидят "молодцы". Гениальная многоходовка", - добавила она.

МинПром

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