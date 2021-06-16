Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина нарастила экспорт труб на 37%

16.06.21 17:57 , ГМК Центр
печать
размер текста:

Экспорт труб из Украины в мае 2021 года вырос на 37,3% по сравнению с маем 2020 года – до 53,5 тыс. т. В денежном выражении экспорт увеличился на 45,6% – до $60,8 млн.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.

За январь-май трубные предприятия нарастили экспорт продукции на 8,7% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года – до 208,6 тыс. т. Выручка от экспорта увеличилась на 5,8%, до $239,1 млн.

Больше всего за пять месяцев украинские предприятия экспортировали бесшовных труб – 146,7 тыс. т на сумму $187,6 млн. Кроме того, было продано 59,8 тыс. т прочих труб и трубок на сумму $47,9 млн.

Основные направления экспорта бесшовных труб – Германия, Италия и США. Польша купила около половины прочих труб, трубок и профилей.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:34
ЕБА призывает парламент не принимать законопроект №5600
17:17
Украина будет производить поглощающие вставки для контейнеров СХОЯТ Запорожской АЭС
16:57
Украина увеличила экспорт передельного чугуна в натуральном выражении на 4,1%
16:35
Украина cократила экспорт ферросплавов в натуральном выражении на 20,1%
16:16
Правительство Украины утвердило условия конкурса по продаже ОГХК
15:59
Дефолт Укрзализныци не за горами – депутат
15:40
Украина выживет без транша МВФ - Зеленский
15:38
SSAB вместе с Volvo Cars разработают сталь без ископаемых углеводородов
15:16
Vestas обеспечит поставку ветротурбин для ДТЭК ВИЭ
14:56
Украина увеличила экспорт меди и медных изделий в 3 раза
14:35
Объем внешней торговли товарами в январе-мае 2021 года вырос на 25%
14:22
Банкиры ожидают повышения учетной ставки до 8%
14:15
Карантин продлят до конца лета
13:56
Несмотря на уверения Зеленского, приватизация ОПЗ перенесена на 2022 год
13:37
В Китае заявляют об устойчивом восстановлении экономики
13:24
Украине нужно временно запретить экспорт металлолома - эксперты
13:15
Tsingshan решила построить в Индонезии крупный алюминиевый завод
12:57
Метинвест реализует на Азовстали масштабный экологический проект
12:41
В Голландии может появиться биржа водорода
12:38
К 2030 году ДТЭК планирует генерировать треть энергии из возобновляемых источников
15.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!