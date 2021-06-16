Дефолт Укрзализныци не за горами – депутат Глава временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке и оценке состояния акционерного общества "Укрзализныця", народный депутат Юлия Гришина (партия "Слуга народа") заявляет, что комиссия обязала руководство "Укрзализныци" начать работу по реформированию пассажирской вертикали, разобраться с дефицитом кадров и низкими зарплатами, при этом компания собирается сдавать в аренду часть площадей вокзалов. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.



"Нам нужны срочные меры. От правоохранителей, от управленцев, от исполнительной власти. Ситуация критическая, дефолт не за горами. ВСК обязала руководство "Укрзализныци" уже завтра начать работу по проведению реформирования пассажирской вертикали, разобраться с проблемой дефицита кадров и низкой оплатой труда, выдать элементарно людям спецодежду и сосредоточить внимание на профильных предприятиях", — написала она.



По словам Ю.Гришиной, на следующем заседании будет проконтролировано выполнение решения ВСК и утвержден комплексный промежуточный результат работы комиссии.



"Укрзализныця" планирует сократить 30% работников аппарата управления. 2020 год "Укрзализныця" закончила с убытком 11,9 млрд гривен против прибыли 2,988 млрд гривен в 2019 году. Доход от реализации продукции в 2020 году сократился на 16,7%, или на 15,1 млрд гривен до 75,292 млрд гривен по сравнению с 2019 годом.



В состав компании входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.



Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает передачу вокзалов в концессию.



В свою очередь, в июне "Укрзализныця" намерена передать в аренду площади на пяти вокзалах.



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