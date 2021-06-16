SSAB вместе с Volvo Cars разработают сталь без ископаемых углеводородов Шведская сталелитейная компания SSAB сообщила в среду, что договорилась с Volvo Cars о совместных усилиях по разработке стали, не содержащей ископаемых углеводородов, для использования в автомобильной промышленности.



Шведский автопроизводитель, принадлежащий китайской компании Geely Holding, станет первым автопроизводителем, который будет закупать экологически чистую сталь HYBRIT, которую выпускает SSAB, шведская государственная компания Vattenfall и шведская горнодобывающая компания LKAB.



"Эта сталь будет использоваться для испытаний и может быть использована в концептуальном автомобиле, - говорится в заявлении SSAB.



В прошлом году в рамках проекта HYBRIT начались испытания в Швеции по замене коксующегося угля, традиционно необходимого для производства стали из руды, электроэнергией и водородом, не содержащим ископаемых углеводородов, который, в свою очередь, производится с использованием только возобновляемых источников энергии. Планируется, что демонстрационная установка будет готова к 2026 году.



"Вместе с Volvo Cars мы стремимся разрабатывать продукцию из нержавеющей стали для автомобилей будущего", - заявили в SSAB, добавив, что Volvo Cars стремится стать первым автопроизводителем, который будет использовать сталь, не содержащую ископаемых углеводородов, для собственного производства автомобилей.



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