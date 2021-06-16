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Vestas обеспечит поставку ветротурбин для ДТЭК ВИЭ

16.06.21 15:16 , Металлургпром
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Vestas обеспечит поставку ветротурбин для ДТЭК ВИЭ в ходе реализации второй очереди строительства ДТЭК Тилигульской ветроэлектростанции мощностью 500 МВт. Поставка турбин общей мощностью в 372 МВт дополнит предыдущий заказ для строительства первой очереди ветровой станции мощностью 126 МВт. Его Vestas получил в марте 2021 года.

Строительство ДТЭК Тилигульской ВЭС мощностью 500 МВт является для Vestas крупнейшим заказом в Восточной Европе и первым проектом с использованием платформы EnVentus в Украине. Заказ на вторую очередь строительства предусматривает поставку и установку 62 турбин V162-6.0MW. Высота оси ветровой турбины составляет 125 метров.

ДТЭК – крупнейший частный национальный инвестор в возобновляемые источники энергии, который разделяет современные ESG-принципы ведения бизнеса и инвестирует в инновации. Благодаря успешному партнерству ДТЭК и Vestas в Украине будут развиваться новейшие ветроэнергетические технологии. Этот проект – эффективный шаг для Группы ДТЭК в достижении углеродной нейтральности к 2040 году и вклад в выполнение Украиной обязательств по присоединению к Европейскому зеленому курсу.

"ДТЭК продолжит инвестировать в чистую и доступную энергию для развития возобновляемой энергетики в Украине. Трансформация украинского энергетического сектора, развитие зеленой энергетики и установка новых мощностей ВИЭ являются наиболее эффективными инструментами для достижения климатической нейтральности и постепенного сокращения выбросов СО2, чтобы соответствовать требованиям ЕС и Green Deal, – заявил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис. – Строительство новой Тилигульской ветровой электростанции станет значительным вкладом Группы ДТЭК в декарбонизацию экономики Украины и Европы".

Vestas будет предоставлять услуги для обеих очередей строительства ДТЭК Тилигульской ВЭС в рамках долгосрочного 20-летнего соглашения об обслуживании и управлении объемами производства (Active Output Management 5000). Передовой опыт Vestas обеспечит уверенность в лучшей производительности ВЭС на протяжении всего цикла проекта.

"Поставка турбин мощностью 372 МВт для второй очереди строительства Тилигульской ветроэлетростанции – важный шаг для Vestas по применению платформы EnVentus в Украине, – отметил президент Vestas Northern & Central Europe Нильс де Баар. – Мы рады продолжить сотрудничество с ДТЭК ВИЭ в реализации одного из самых амбициозных проектов в Украине. Обе очереди Тилигульской ВЭС кардинально изменят стандарт наземных ветровых станций в Украине благодаря внедрению новейших технологий, таких как наша платформа EnVentus".

Ввод ветропарка в эксплуатацию запланирован на конец третьего квартала 2022 года.

МинПром

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