Украина увеличила экспорт меди и медных изделий в 3 раза Украинские предприятия в январе-мае текущего года увеличили экспорт меди и медных изделий в стоимостном выражении в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $88,37 млн.



Согласно данным Государственной таможенной службы, импорт меди и медных изделий вырос на 80,3% - до $64,408 млн, передает Интерфакс-Украина.



В мае медь и медные изделия импортированы на сумму $14,212 млн, экспортированы - на $20,323 млн.



Экспорт алюминия и изделий из него в январе-мае-2021 возрос на 52,7% по сравнению с январем-маем-2020 - до $61,494 млн (в мае - $11,94 млн), свинца и изделий из него на 57,9% - до $14,04 млн ($1,68 млн), никеля и изделий - на 52,2%, до $1,96 млн ($0,599 млн).



Экспорт цинка в январе-мае-2021 составил $17 тыс. (в мае экспорт отсутствовал), тогда как в январе-мае-2020 составлял также $21 тыс. Экспорт олова и изделий в январе-мае-2020 составил $11 тыс. (в мае - $3 тыс.), тогда как в январе-мае-2020 - $48 тыс.



Также Украина в январе-мае-2021 нарастила импорт никеля и изделий из него на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до $42,286 млн (в мае - $9,53 млн), алюминия и изделий из него - на 13,6%, до $167,56 млн ($37,5 млн). При этом нарастила ввоз свинца и изделий из него в 2,9 раза - до $4,830 млн ($0,22 млн), увеличила импорт олова и изделий из него на 58,1%, до $1,369 млн ($224 тыс.), а также нарастила цинка и цинковых изделий - на 98,8%, до $35,56 млн ($7,42 млн).



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