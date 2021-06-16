Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина увеличила экспорт меди и медных изделий в 3 раза

16.06.21 14:56 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Украинские предприятия в январе-мае текущего года увеличили экспорт меди и медных изделий в стоимостном выражении в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $88,37 млн.

Согласно данным Государственной таможенной службы, импорт меди и медных изделий вырос на 80,3% - до $64,408 млн, передает Интерфакс-Украина.

В мае медь и медные изделия импортированы на сумму $14,212 млн, экспортированы - на $20,323 млн.

Экспорт алюминия и изделий из него в январе-мае-2021 возрос на 52,7% по сравнению с январем-маем-2020 - до $61,494 млн (в мае - $11,94 млн), свинца и изделий из него на 57,9% - до $14,04 млн ($1,68 млн), никеля и изделий - на 52,2%, до $1,96 млн ($0,599 млн).

Экспорт цинка в январе-мае-2021 составил $17 тыс. (в мае экспорт отсутствовал), тогда как в январе-мае-2020 составлял также $21 тыс. Экспорт олова и изделий в январе-мае-2020 составил $11 тыс. (в мае - $3 тыс.), тогда как в январе-мае-2020 - $48 тыс.

Также Украина в январе-мае-2021 нарастила импорт никеля и изделий из него на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до $42,286 млн (в мае - $9,53 млн), алюминия и изделий из него - на 13,6%, до $167,56 млн ($37,5 млн). При этом нарастила ввоз свинца и изделий из него в 2,9 раза - до $4,830 млн ($0,22 млн), увеличила импорт олова и изделий из него на 58,1%, до $1,369 млн ($224 тыс.), а также нарастила цинка и цинковых изделий - на 98,8%, до $35,56 млн ($7,42 млн).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:40
Украина выживет без транша МВФ - Зеленский
15:38
SSAB вместе с Volvo Cars разработают сталь без ископаемых углеводородов
15:16
Vestas обеспечит поставку ветротурбин для ДТЭК ВИЭ
14:35
Объем внешней торговли товарами в январе-мае 2021 года вырос на 25%
14:22
Банкиры ожидают повышения учетной ставки до 8%
14:15
Карантин продлят до конца лета
13:56
Несмотря на уверения Зеленского, приватизация ОПЗ перенесена на 2022 год
13:37
В Китае заявляют об устойчивом восстановлении экономики
13:24
Украине нужно временно запретить экспорт металлолома - эксперты
13:15
Tsingshan решила построить в Индонезии крупный алюминиевый завод
12:57
Метинвест реализует на Азовстали масштабный экологический проект
12:41
В Голландии может появиться биржа водорода
12:38
К 2030 году ДТЭК планирует генерировать треть энергии из возобновляемых источников
12:28
Объемы IPO в США продолжают бить рекорды
12:17
Tokyo Steel заявила о повышении цен на толстый лист на 4,9%
11:57
НКРЭКУ увеличила предельные максимальные цены на энергорынке
11:49
ЕС и США хотят договориться об отмене стальных пошлин до декабря
11:43
У Зеленского ожидают резкого увеличения поступлений от приватизации
11:35
Нафтогаз Украины не захотел предоставить финансовый план на 2021 год
11:21
Загрузка металлургических мощностей в США превысила допандемийный уровень
15.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!