Объем внешней торговли товарами в январе-мае 2021 года вырос на 25% Объем внешней торговли товарами в январе-мае 2021 года составил 50,314 млрд долларов. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года (39,810 млрд долларов).



Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.



По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за январь-май составил 24,605 млрд долларов, что на 26% больше, чем в прошлом году, импорт вырос на 27% до 25,709 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 1,104 млрд долларов.



Экспорт продовольствия за январь-май 2021 года составил 9,224 млрд долларов, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом. Экспорт металлов вырос на 47% до 5,636 млрд долларов.



Импорт топливно-энергетических товаров вырос на 21% до 4,211 млрд долларов.



Напомним, по данным НБУ, индекс мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРІ) к началу 2021 года достиг максимального уровня за последние почти восемь лет.



Объем внешней торговли товарами в январе-декабре 2020 года составил 103,434 млрд долларов. Это на 6% меньше, чем за 2019 год (110,476 млрд долларов).



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



