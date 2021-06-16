Карантин продлят до конца лета Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство продлит карантин до 31 августа.



"Кабмин сегодня официально продлит карантин до 31 августа", - сказал Д.Шмыгаль на заседании правительства в среду.



В то же время, по словам премьера, вновь будут ослаблены карантинные ограничения.



Ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует ослабить карантинные ограничения для проведения массовых культурных мероприятий, в частности разрешить их посещение с отрицательным тестом на COVID-19, снять ограничения относительно работы общепитов и разрешить пересечение границы гражданам некоторых иностранных государств.



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