Карантин продлят до конца лета

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство продлит карантин до 31 августа.
"Кабмин сегодня официально продлит карантин до 31 августа", - сказал Д.Шмыгаль на заседании правительства в среду.
В то же время, по словам премьера, вновь будут ослаблены карантинные ограничения.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует ослабить карантинные ограничения для проведения массовых культурных мероприятий, в частности разрешить их посещение с отрицательным тестом на COVID-19, снять ограничения относительно работы общепитов и разрешить пересечение границы гражданам некоторых иностранных государств.