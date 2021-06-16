Украине нужно временно запретить экспорт металлолома - эксперты Украине необходимо ввести временный запрет на экспорт металлолома. Об этом пишет издание МинПром в статье "Угроза дефицита: Временный запрет обуздает растущий экспорт металлолома".



В то время как запасы металлолома на отечественных металлургических предприятиях постепенно снижаются, экспорт сырья растет. За 5 месяцев текущего года экспортеры лома нарастили поставки на внешние рынки в 9 раз. Заместитель директора "Укрпромвнешэкспертизы" Юрий Добровольский прогнозирует, что цены на металлолом во втором полугодии будут выше, чем в первом. А это неминуемо означает дальнейший рост экспорта.



Как пишет издание, государству уже сейчас необходимо принимать меры, чтобы металлурги не столкнулись с дефицитом сырья. "Должно быть или повышение пошлины, но ее действие было продлено совсем недавно, или же какая-то временная мера, возможно даже через СНБО или другой орган о временном запрете экспорта лома", - считает президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.



Руководитель Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва отмечает, что сегодня украинское государство обязано обратить внимание на металлургическую отрасль именно в части переработки металлолома. "Потому что мы на сегодня являемся свидетелями формирования новой реальности под названием Европейский зеленый курс, где все усилия власти, ученых, предприятий сконцентрированы на минимизации потребления энергетических ресурсов и выбросов в атмосферу вредных веществ. Металлургия и металлолом — это как раз основы этой новой реальности. Наши предприятия, используя металлолом, меньше потребляют энергоресурсов и сокращают выбросы", - подчеркивает эксперт.



В свою очередь генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев выразил уверенность, что государство должно создавать прогнозируемую политику стимулирования переработки сырья внутри страны. "У нас по факту уже налицо так называемое сырьевое проклятие, то есть мы фактически экспортируем и поставляем на внешние рынки сырьевые группы товаров. Роль государства сегодня это максимально переворачивать пирамиду", - сказал он, добавив, что государство получает гораздо больше налоговых поступлений от экспорта готовой продукции, чем от поставок за рубеж сырьевых товаров.



Эксперты отмечают, что если Украина вслед за остальными странами продолжит введение ограничительных мер относительно экспорта металлолома, то какой-либо жесткой реакции на это не последует. "Наши торговые партнеры на это отреагируют нормально, потому что никто не пострадает кроме Турции, но последняя тоже должна понимать, что имея заградительные пошлины на наши товары, и в частности на металлопродукцию вряд ли она может предъявлять к Украине какие-либо претензии, если мы временно решим вообще ограничить экспорт лома", - уверен А.Каленков.



МинПром



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