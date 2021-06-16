Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украине нужно временно запретить экспорт металлолома - эксперты

16.06.21 13:24
печать
размер текста:

Украине необходимо ввести временный запрет на экспорт металлолома. Об этом пишет издание МинПром в статье "Угроза дефицита: Временный запрет обуздает растущий экспорт металлолома".

В то время как запасы металлолома на отечественных металлургических предприятиях постепенно снижаются, экспорт сырья растет. За 5 месяцев текущего года экспортеры лома нарастили поставки на внешние рынки в 9 раз. Заместитель директора "Укрпромвнешэкспертизы" Юрий Добровольский прогнозирует, что цены на металлолом во втором полугодии будут выше, чем в первом. А это неминуемо означает дальнейший рост экспорта.

Как пишет издание, государству уже сейчас необходимо принимать меры, чтобы металлурги не столкнулись с дефицитом сырья. "Должно быть или повышение пошлины, но ее действие было продлено совсем недавно, или же какая-то временная мера, возможно даже через СНБО или другой орган о временном запрете экспорта лома", - считает президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Руководитель Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва отмечает, что сегодня украинское государство обязано обратить внимание на металлургическую отрасль именно в части переработки металлолома. "Потому что мы на сегодня являемся свидетелями формирования новой реальности под названием Европейский зеленый курс, где все усилия власти, ученых, предприятий сконцентрированы на минимизации потребления энергетических ресурсов и выбросов в атмосферу вредных веществ. Металлургия и металлолом — это как раз основы этой новой реальности. Наши предприятия, используя металлолом, меньше потребляют энергоресурсов и сокращают выбросы", - подчеркивает эксперт.

В свою очередь генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев выразил уверенность, что государство должно создавать прогнозируемую политику стимулирования переработки сырья внутри страны. "У нас по факту уже налицо так называемое сырьевое проклятие, то есть мы фактически экспортируем и поставляем на внешние рынки сырьевые группы товаров. Роль государства сегодня это максимально переворачивать пирамиду", - сказал он, добавив, что государство получает гораздо больше налоговых поступлений от экспорта готовой продукции, чем от поставок за рубеж сырьевых товаров.

Эксперты отмечают, что если Украина вслед за остальными странами продолжит введение ограничительных мер относительно экспорта металлолома, то какой-либо жесткой реакции на это не последует. "Наши торговые партнеры на это отреагируют нормально, потому что никто не пострадает кроме Турции, но последняя тоже должна понимать, что имея заградительные пошлины на наши товары, и в частности на металлопродукцию вряд ли она может предъявлять к Украине какие-либо претензии, если мы временно решим вообще ограничить экспорт лома", - уверен А.Каленков.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:56
Несмотря на уверения Зеленского, приватизация ОПЗ перенесена на 2022 год
13:37
В Китае заявляют об устойчивом восстановлении экономики
13:15
Tsingshan решила построить в Индонезии крупный алюминиевый завод
12:57
Метинвест реализует на Азовстали масштабный экологический проект
12:41
В Голландии может появиться биржа водорода
12:38
К 2030 году ДТЭК планирует генерировать треть энергии из возобновляемых источников
12:28
Объемы IPO в США продолжают бить рекорды
12:17
Tokyo Steel заявила о повышении цен на толстый лист на 4,9%
11:57
НКРЭКУ увеличила предельные максимальные цены на энергорынке
11:49
ЕС и США хотят договориться об отмене стальных пошлин до декабря
11:43
У Зеленского ожидают резкого увеличения поступлений от приватизации
11:35
Нафтогаз Украины не захотел предоставить финансовый план на 2021 год
11:21
Загрузка металлургических мощностей в США превысила допандемийный уровень
11:14
Европейский опыт экомодернизации нужно внедрять разумно – Магера
10:58
Трейдеры заговорили о возвращении цен на нефть к отметке 100 долл. за барр.
10:35
Vale сообщила о начале добычи медно-никелевой руды на двух подземных шахтах Канады
10:12
Повышение налогов ради наполнения бюджета ударит по экономике – мнение
09:58
Fitch улучшил прогноз роста мирового ВВП
09:36
ЕС продлил квоты на импорт стальной продукции
09:03
Таиланд открыл границу для китайской оцинковки
15.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!