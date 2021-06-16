К 2030 году ДТЭК планирует генерировать треть энергии из возобновляемых источников Благодаря работе трех ветряных электростанций "ДТЭК ВИЭ" (Ботиевская, Орловская, Приморская) общей мощностью 500 МВт выбросы парниковых газов в 2020 году снизились на 1,7 млн тонн СО2, сообщила пресс-служба компании.



Согласно сообщению, уровень генерации "зеленой" электроэнергии в 2020 году составил 607,7 млн кВт*ч на Ботиевской ВЭС, 669,5 млн кВт*ч – на Приморской ВЭС, 355,8 млн кВт*ч – на Орловской.



Отмечается, что в амбициозных планах "ДТЭК ВИЭ" к 2030 году увеличить долю возобновляемой электроэнергии в генерации Группы ДТЭК до 33%.



Как сообщалось, текущий портфель "ДТЭК ВИЭ" – 950 МВт мощности "зеленой" генерации, в строительство которой было инвестировано €1,2 млрд собственных и заемных средств. Эти инвестиции обеспечат ежегодное сокращение выбросов СО2 в атмосферу на 2,6 млн млн тонн, отмечает компания.



Портфель "зеленых" активов компании в 2021 году пополнился "ДТЭК Тилигульская ветроэлектростанция" мощностью 500 МВт, начало производства электроэнергии на первой очереди которой запланировано на 2022 год.



Финансирование проекта будет частично осуществляться за счет средств, привлеченных от размещения «зеленых» еврооблигаций DTEK Renewables Finance BV, выпущенных в 2019 году на сумму €325 млн со сроком обращения пять лет.



МинПром



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