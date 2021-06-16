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Объемы IPO в США продолжают бить рекорды

16.06.21 12:28
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Объемы IPO в США продолжают бить рекорды — первоначальные публичные размещения уже привлекли $171 млрд, превысив рекордные $168 млрд за весь 2020 год. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные финансовой платформы Dealogic.

При этом средняя однодневная прибыль к цене IPO в США в этом году составляет 40,5%. Для сравнения: показатель за тот же период 2020 года был на уровне 28,2%, а за первые шесть месяцев 2019 года — 21,7%. По данным Dealogic, средняя недельная доходность в 2021 году составляет 35,7% — это выше, чем 32,2% в 2020 году и 25,5% в 2019 году.

Причиной роста объемов IPO стали высокие оценки компаний на фоне низких процентных ставок Федеральной резервной системы США и денежно-кредитных стимулов во время пандемии.

"Если рынки будут держаться на текущих уровнях, у нас будет много работы с IPO этим летом и осенью", — сказал Reuters соруководитель отдела рынков акционерного капитала Северной и Южной Америки Morgan Stanley Эдди Моллой. — "Деревья не растут до неба вечно, так что не каждый год IPO будут показывать рекордные объемы. Однако, при условии стабильности, мы также ожидаем напряженный 2022 год".

Первичные листинги могут поставить новые рекорды во второй половине 2021 года — выйти на биржу планируют несколько известных стартапов. О планах на IPO объявил крупнейший китайский сервис такси Didi Chuxing. Онлайн-брокер компания Robinhood планирует провести размещение в июле. Осенью производитель электромобилей Rivian Automative, в который уже вложились Amazon и Ford, может привлечь до $50 млрд в ходе листинга.

МинПром

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