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В Китае заявляют об устойчивом восстановлении экономики

16.06.21 13:37 , Украинские новости
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Аналитики рынка считают, что основные показатели национальной экономики, включающие потребление и инвестиции, которые вскоре будут опубликованы в Китае, позволят убедиться в устойчивом восстановлении экономики КНР. Такое заявление опубликовало Информационное агентство Синьхуа.

"Показатели покажут дальнейший рост потребления в стране в мае, что можно объяснить потребительским бумом во время пятидневных каникул по случаю Дня международной солидарности трудящихся", – отметил старший экономист из фондовой компании Zheshang Securities Ли Чао.

По его прогнозу, темп роста потребления в Китае достигнет в мае 12,9% в годовом выражении и может еще ускорится в будущем.

С учетом статистических данных, которые демонстрируют повышение цен на сырьевые материалы, необходимые для реализации инфраструктурных проектов, в стране ожидается также динамичный рост инвестиций.

Лянь Пин, старший экономист исследовательского института инвестиций Zhixin, прогнозирует 18% рост капиталовложений в основные фонды страны за первые пять месяцев текущего года, что чуть ниже прироста подобного показателя за первые четыре месяца в связи с более высокой базой сравнения в мае прошлого года.

Государственное статистическое управление КНР в среду опубликует ключевые экономические показатели страны, включая розничные продажи, капиталовложения в основные фонды и промышленное производство.

МинПром

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