Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Tsingshan решила построить в Индонезии крупный алюминиевый завод

16.06.21 13:15 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Китайская группа Tsingshan Holding, по данным британской консалтинговой компании CRU, планирует диверсифицировать свой бизнес посредством строительства в Индонезии алюминиевого завода.

Как сообщает CRU, Tsingshan собирается реализовать этот проект совместно с частной компанией Huafon Group, чей бизнес в основном лежит в сфере химической промышленностью.

Завод мощностью 500 тыс. т в год с перспективой расширения до 1 млн т предлагается построить в индустриальном парке Morowali на острове Сулавеси, где у Tsingshan уже есть предприятия по производству никелевой продукции и нержавеющей стали. Ввод в строй первой очереди намечен на 2023 г.

Помимо никеля, нержавеющей стали и алюминия, группа Tsingshan может расширить свой бизнес и в сторону производства меди. В феврале текущего года компания анонсировала крупный совместный проект с американской Freeport-McMoRan.

Как отмечает Tsingshan, размещение алюминиевого завода в Индонезии позволит выйти за ограничения, которые планирует установить правительство КНР на развитие национальной алюминиевой отрасли. По данным CRU, ведущие китайские производители алюминия тоже заинтересовались Индонезией, имеющей огромные запасы бокситов, и также могут стартовать там свои проекты строительства новых заводов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:56
Несмотря на уверения Зеленского, приватизация ОПЗ перенесена на 2022 год
13:37
В Китае заявляют об устойчивом восстановлении экономики
13:24
Украине нужно временно запретить экспорт металлолома - эксперты
12:57
Метинвест реализует на Азовстали масштабный экологический проект
12:41
В Голландии может появиться биржа водорода
12:38
К 2030 году ДТЭК планирует генерировать треть энергии из возобновляемых источников
12:28
Объемы IPO в США продолжают бить рекорды
12:17
Tokyo Steel заявила о повышении цен на толстый лист на 4,9%
11:57
НКРЭКУ увеличила предельные максимальные цены на энергорынке
11:49
ЕС и США хотят договориться об отмене стальных пошлин до декабря
11:43
У Зеленского ожидают резкого увеличения поступлений от приватизации
11:35
Нафтогаз Украины не захотел предоставить финансовый план на 2021 год
11:21
Загрузка металлургических мощностей в США превысила допандемийный уровень
11:14
Европейский опыт экомодернизации нужно внедрять разумно – Магера
10:58
Трейдеры заговорили о возвращении цен на нефть к отметке 100 долл. за барр.
10:35
Vale сообщила о начале добычи медно-никелевой руды на двух подземных шахтах Канады
10:12
Повышение налогов ради наполнения бюджета ударит по экономике – мнение
09:58
Fitch улучшил прогноз роста мирового ВВП
09:36
ЕС продлил квоты на импорт стальной продукции
09:03
Таиланд открыл границу для китайской оцинковки
15.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!