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Метинвест реализует на Азовстали масштабный экологический проект

16.06.21 12:57 , Металлургпром
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На меткомбинате "Азовсталь" реализуется один из самых масштабных экологических проектов за всю историю завода - реконструкция газоочисток конвертеров № 1 и 2 в ходе которой газоочистное оборудование перейдет с мокрой системы на сухую. По словам представителей мариупольского металлургического комбината, найденные решения инновационные и уникальные.

Технический проект разработала компания Primetals Technologies Austria GmbH. Она же поставщик всего необходимого для реализации оборудования. Генеральный подрядчик проекта - ООО "Метинвест Инжиниринг".

По проекту предусмотрено усиление металлоконструкций и перекрытий конвертерного отделения. А очистка конвертерных газов будет осуществляться на двух сухих газоочистках на базе электрофильтров. Для локализации неорганизованных выбросов в процессе заливки чугуна с последующей их очисткой на рукавном фильтре вокруг конвертеров будут установлены специальные укрытия «дог хаузы». Неорганизованные выбросы над конвертерным отделением будут максимально локализованы.

Кроме того, новое оборудование будет оснащено соответствующим уровнем автоматизации для обеспечения его безопасной эксплуатации.

В данный момент идут подготовительные работы с параллельной поставкой основного оборудования. Выполняется строительство фундаментов для переноса энергоблока и установки нового оборудования. В скором времени планируется перенос энергетических трубопроводов, для размещения на их прежнем месте новых электрофильтров.

МинПром

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