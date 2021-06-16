В Голландии может появиться биржа водорода Нидерланды, где расположен один из главных хабов по торговле природным газом в мире TTF, вынашивают концепцию создания биржи водорода — проект уже получил название HyXchange.



Национальная газовая компания Gasunie сообщила о некоторых выводах из исследования, которое подготовил в том числе по ее заказу Берт ден Ауден — бывший директор Энергетической биржи Нидерландов. Согласно выводам эксперта, для практической организации водородной биржи необходима сертификация, создание спотового рынка (в самом начале имитационного), индекса цен, механизмов для балансировки физических объемов и хранения водорода.



Gasunie вместе с другими авторами инициативы (администрации портов страны и участники рынка) верят, что биржа H2 вслед за электричеством и газом может послужить катализатором развития рынка климатически нейтрального водорода.



Авторы концепции видят транспортировку водорода различных способов получения (и "зеленого", и другого низкоуглеродного Н2) в одной сети, как в случае с электроэнергией или газом. Но его добавленная стоимость для потребителей сохранится благодаря сертификации.



В индексе цен на водород предполагается учесть метод его производства и степень достигнутого сокращения выбросов CO2.



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