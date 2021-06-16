У Зеленского ожидают резкого увеличения поступлений от приватизации Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил о запланированном 4-кратном росте поступлений в государственный бюджет от приватизации в 2021 году по сравнению с предыдущим годом.



"В 2018 году рост доходов от приватизации составил 1,2%, в 2019 – 3,1%, в 2020 году – 350%. Но мы на этом не останавливаемся. Потому что планы поступлений в бюджет от приватизации в 2021 году состоят в увеличении доходов еще в 4 раза", - сказал Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".



По словам Тимошенко, среди объектов такой "Большой приватизации" можно выделить отели, долгострои и даже тюрьмы.



"С каждым годом количество аукционов в рамках "Малой приватизации" и рост цен, за счет чего зарабатывает государство на продаже объектов, увеличивается", - добавил он.



Тимошенко также привел пример с аукционом отеля "Днепр", на приватизации которого государство заработало более 1 млрд грн, а цена на него выросла в 14 раз.



"Это пример того, как новая команда Фонда государственного имущества, Кабинет министров, президент, Офис президента могут распоряжаться объектами и зарабатывать деньги для государства", - отметил он.



Заместитель руководителя Офиса президента уточнил, что одна из основных задач власти - допустить граждан к приватизации объектов, которые всегда находились на балансе Управления делами президента и использовались только чиновниками.



Однако, по его словам, не все объекты могут выставляться на приватизацию, поскольку они являются либо прибыльными, либо резиденциями.



МинПром



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