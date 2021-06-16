Tokyo Steel заявила о повышении цен на толстый лист на 4,9% Крупнейшая электрометаллургическая компания Японии Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd заявила, что поднимет цены на свои толстые листы в следующем месяце на 4,9%, при этом оставив их неизменными для других продуктов, чтобы гарантировать, что повышение, осуществленное в этом месяце, будет поглощено рынком.



В этом месяце Tokyo Steel подняла цены на всю свою стальную продукцию на 17,6%, что отражает рост цен за рубежом и рост местного спроса.



За ценами Tokyo Steel внимательно следят азиатские конкуренты, такие как Posco из Южной Кореи и Hyundai Steel, а также китайская Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel).



Цены на толстые листы, используемые для строительства кораблей и специальной техники, будут повышены на 5 000 иен (45 долларов США) до 107 000 иен за тонну в июле на фоне роста дефицита предложения.



Цены на основные H-образные балки останутся на уровне 103 000 иен за тонну, сообщила компания во вторник.



Ожидается, что зарубежные цены на стальную продукцию останутся высокими, в то время как местные цены, вероятно, догонят зарубежные рынки из-за восстановления спроса и низких запасов, сообщает Tokyo Steel.



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