Европейский опыт экомодернизации нужно внедрять разумно – Магера Учитывая подписанное между Украиной и ЕС Соглашение об ассоциации, логично проводить экомодернизацию, опираясь на европейский опыт. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



Он отметил, что в рамках глобальных климатических обязательств Украина должна снизить уровень выбросов СО2. Для этого необходимо провести экологическую модернизацию промышленности, особенно ГМК, который генерирует большую часть парниковых газов.



"Это понимают и сами промышленники, которые свою производственную деятельность все больше ориентируют на европейский рынок. Однако, когда доходит до практической имплементации европейского опыта, здесь у нас "кто в лес, кто по дрова". У власти и провластной фракции нет единого понимания того, как проводить экомодернизацию. Также откровенно хромает профессиональный уровень некоторых проводников экологической политики", - отмечает нардеп.



По его мнению, ярко иллюстрирует сказанное законопроект № 4167 о промышленном загрязнении. Например, ответственность за проведение экомодернизации производства авторы документа возлагают на бизнес. Это противоречит европейскому опыту: в ЕС государственные фонды активно финансируют и софинансируют экологические проекты, которые внедряет промышленность, подчеркивает политик.



Второе явное противоречие з/п, по мнению С.Магеры, заключается в том, что на внедрение наилучших доступных технологий и методов управления (НДТМ) украинским промышленникам выделено четыре года. В ЕС данный сложнейший в техническом и организационном плане процесс занял до 20 лет.



"Да и с самим сборником НДТМ не все так просто. Далеко не все лучшие европейские технологии и оборудование доступны нашим предприятиям, в том числе из-за стоимости. При этом в Украине есть оборудование, которое отвечает всем европейским нормам, и проектные институты, готовые разрабатывать новые образцы. Не логичнее ли нам в таком случае закупить оборудование у украинских производителей? Это поможет сохранить принципы локализации, и обеспечить работой украинские предприятия. Тем более, что в директивах ЕС нигде не сказано, что мы обязаны слепо внедрять европейские НДТМ: многие страны-члены ЕС вносили изменения в сборник, руководствуясь прагматическими целями", - напоминает он.



"Законопроект № 4167 нужно переписать, причем основательно. В погоне за европейским опытом важно учитывать экономические реалии работы украинских промышленных предприятий. В экомодернизации почти как в медицине: главное - не навредить", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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